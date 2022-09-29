وزيرة البيئة: لا يمكن أن نرى إعصار فلوريدا في الإسكندرية .. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه لا يمكن أن نري إعصار فلوريدا في الإسكندرية ولكن سنرى ارتفاعا ملحوظا لمنسوب مياه البحر ولكن هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية للحماية من اي مخاطر تحدث.

وأضافت "فؤاد" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والنقل لتشجيع التاكسيات الموجودة في شرم الشيخ التحول إلى الغاز الطبيعي من خلال مبادرة البنك المركزي.

وتابعت وزيرة البيئة أن مصر حصلت على تكليف في ١١ شهرا لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لهذا الغرض.