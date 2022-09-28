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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة البيئة : تغير المناخ زاد الأمطار في الشتاء وأطال اليوم بالصيف

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر حصلت على تكليف في ١١ شهرًا لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لهذا الغرض.

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شكري يستقبل ياسمين فؤاد للتنسيق ومتابعة الإعداد والتحضير لمؤتمر المناخ

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ياسمين فؤاد تدعو وزراء البيئة الأفارقة إلى إفطار عمل نحو مؤتمر COP27

وأضافت “فؤاد” خلال حوارها التليفزيوني في برنامج “يحدث في مصر” المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن احتياجات مصر لا تقل عن ٢٠٠ مليار دولار حتى ٢٠٥٠ في مجالات الطاقة والصناعة والمخلفات والزراعة والمياه بناء على الاستراتيجية الوطنية للمناخ.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أن شرم الشيخ كان بها ١٥ فندقا بها ألواح شمسية والآن هناك ٨٢ حصلت على العلامات الخضراء.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الصيف أصبح أطول في الوقت عن قبل والشتاء أصبح به أمطار كثيرة بسبب تغير المناخ.

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