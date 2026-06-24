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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جيلي العنب حلو بارد ومنعش في الصيف

طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة
طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة
أسماء عبد الحفيظ

جيلي العنب الأحمر يعتبر من ألذ الحلويات الخفيفة التي يمكن تحضيرها في دقائق، يتميز بلونه الجذاب وطعمه الحلو المنعش، كما يمكن تقديمه بمفرده أو مع الفواكه والكريمة ليصبح حلى أنيقًا يناسب جميع المناسبات.

طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة

في هذا المقال نقدم طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة مثل الجاهز تمامًا، للشيف رباب العمدة.

المقادير

لتحضير 4 إلى 6 أكواب من جيلي العنب الأحمر ستحتاجين إلى:

  • علبة جيلي بنكهة العنب الأحمر
  • كوب ماء مغلي
  • كوب ماء بارد
  • حبات عنب أحمر مقطعة إلى نصفين اختياري
  • ملعقة صغيرة عصير ليمون لتعزيز النكهة اختياري
  • كريمة خفق أو مكعبات فاكهة للتزيين عند التقديم

طريقة التحضير

1- إذابة الجيلي

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في وعاء عميق ضعي مسحوق الجيلي ثم أضيفي كوب الماء المغلي وقلبي جيدًا لمدة دقيقتين حتى يذوب تمامًا دون أي تكتلات.

2- إضافة الماء البارد

أضيفي كوب الماء البارد إلى الخليط مع التقليب المستمر، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون لمنح الجيلي طعمًا أكثر انتعاشًا.

3- إضافة حبات العنب

Fruit and jelly cup | Recipes | WW New Zealand

ضعي بعض حبات العنب الأحمر في أكواب التقديم أو في قالب كبير، ثم اسكبي خليط الجيلي فوقها. هذه الخطوة تمنح الحلى شكلًا جميلًا وطعمًا أغنى.

4- التبريد

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أدخلي الأكواب إلى الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى يتماسك الجيلي تمامًا.

5- التقديم

Classic Red Gelatin Dessert Recipe
طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة

قدمي الجيلي باردًا، ويمكن تزيينه بـ:

  • كريمة خفق باردة
  • حبات عنب طازجة
  • شرائح فراولة
  • أوراق نعناع
  • قليل من جوز الهند المبشور

طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة

إذا كنتِ ترغبين في حلى أكثر فخامة، جربي هذه الإضافة السهلة:

المقادير الإضافية

  • كوب كريمة خفق
  • ملعقتان كبيرتان سكر بودرة
  • نصف ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة

  • اخفقي الكريمة مع السكر والفانيليا حتى تتماسك.
  • بعد أن يبرد الجيلي تمامًا ضعي طبقة من الكريمة على الوجه.
  • زيني بحبات العنب أو الشوكولاتة المبشورة.
  • أعيدي الحلى للثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل التقديم.

فوائد العنب الأحمر

عنب احمر طازج – حلاوة طبيعية وطزاجة يومية - أخضرنا فواكه وخضار طازجة يوميا بجودة عالية
فوائد العنب الأحمر

يحتوي العنب الأحمر على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، منها:

  • مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة.
  • فيتامين C الذي يدعم المناعة.
  • البوتاسيوم المفيد لصحة القلب.
  • الألياف التي تساعد على تحسين الهضم.
  • مركبات الريسفيراترول المرتبطة بدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

نصائح لنجاح جيلي العنب الأحمر

منيو الكرنك، المعادي، القاهرة، مصر | منيو المطعم | المنيوز | 217 شارع احمد زكي، ميدان فايدة كامل
نصائح لنجاح جيلي العنب الأحمر
  • استخدمي الماء المغلي وليس الدافئ حتى يذوب الجيلي بالكامل.
  • لا تضعي الجيلي في الفريزر لأنه قد يفقد قوامه.
  • يمكن استبدال الماء البارد بعصير عنب بارد للحصول على نكهة أقوى.
  • استخدمي أكواب شفافة لإظهار لون الجيلي الجميل.
  • يمكن إضافة قطع فواكه مثل الفراولة أو التفاح أو الكيوي.

أفكار لتقديم جيلي العنب الأحمر

منيو الكرنك، المعادي، القاهرة، مصر | منيو المطعم | المنيوز | 217 شارع احمد زكي، ميدان فايدة كامل

يمكنكِ تقديمه بأكثر من شكل:

  • في أكواب فردية للأطفال.
  • في قالب كبير ثم تقطيعه لمكعبات.
  • مع طبقات من الكريمة والبسكويت.
  • داخل كاسات شفافة مع الفواكه الطازجة.
  • كحلى بارد بعد وجبات الصيف.
  • وصفة سريعة
  • جاهز في دقائق
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جيلي العنب حلو بارد ومنعش في الصيف

طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة
طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة
طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة

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