القبض على 3 أشخاص أطلقوا النار فى حقل زفاف بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء والزعم بتخزينهما أسلحة نارية داخل إحدى الفيلات السكنية بالمنيا.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو والقائم بتصوير المقطع (3 عمال - مقيمين بدائرة مركز شرطة المنيا) ، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش - طبنجة "الظاهرتان بمقطع الفيديو") ، وبمواجهتهم إعترفوا بأن مقطع الفيديو قديم تم تصويره عام 2025 خلال إحتفالهم بزفاف شقيق أحدهم ، وتبين عدم صحة قيامهم بتخزين الأسلحة النارية داخل الفيلا المشار إليها ، وبسؤال مالك الفيلا "مقيم بنطاق محافظة القاهرة" أيد ما سبق ، وأضاف بأن الفيلا مغلقة منذ حوالى 40 عام وقيامه بالتردد عليها على فترات متباعدة ، وأن اثنين منهم يعملان خفراء خاصين بالأراضى الزراعية المملوكة له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





