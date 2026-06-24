قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى زيكو: حسام حسن وراء انضمامي لمنتخب مصر.. وغيّر حياتي بالكامل
رئيس المنظمة البحرية الدولية: إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز سيستغرق أسابيع
القبض على 3 أشخاص أطلقوا النار فى حقل زفاف بالمنيا
دعاء يوم عاشوراء مكتوب.. ردده الآن وحتى غروب شمس غدٍ الخميس
صيام تاسوعاء وعاشوراء.. فضائل عظيمة وسنة نبوية يغفل عنها كثيرون
العربي الناصري: زيادة المعاشات 15% انتصار للعدالة الاجتماعية وانحياز حقيقي لأصحابها
لحظة الاعتداء على طبيبة أسنان بشبرا.. حطموا المركز واعتدوا عليها بسبب الأسنان المخلوعة
كسروا باب غرفة الكشف.. تفاصيل الاعتداء على طبيبة أسنان داخل وحدة صحية بشبرا الخيمة
التأمينات: صرف زيادة المعاشات 15% أول يوليو لـ 11.5 مليون مستفيد بتكلفة 70 مليار جنيه
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%
برلمانية: زيادة المعاشات 15% يؤكد حرص الدولة على دعم أصحابها وتعزيز الحماية الاجتماعية
ردا للجميل.. جامعة الأزهر تكرم رؤساءها السابقين والفائزين بجائزة التميز العلمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كسروا باب غرفة الكشف.. تفاصيل الاعتداء على طبيبة أسنان داخل وحدة صحية بشبرا الخيمة

طبيبة الأسنان
طبيبة الأسنان
إبراهيم الهواري

كشف مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، عن تطورات الحالة الصحية للدكتورة سارة عوض، طبيبة الأسنان بإحدى الوحدات الصحية بمنطقة الكابلات في شبرا الخيمة، وذلك عقب تعرضها لاعتداء داخل مقر عملها.


وأوضح المصدر أن الطبيبة أصيبت بكسر مضاعف في اليد، وتم نقلها إلى مستشفى ناصر العام، حيث تقرر حجزها تمهيدًا لإجراء جراحة عاجلة لتثبيت الكسر باستخدام الشرائح والمسامير، إلى جانب تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.
وأضاف المصدر أن الواقعة شهدت اقتحام عدد من الأشخاص للمركز الطبي، حيث قاموا بكسر باب غرفة الكشف التي كانت تتواجد بداخلها الطبيبة، والتعدي عليها باستخدام جسم صلب، ما أسفر عن إصابتها بكسر وإصابات متفرقة.
وأشار إلى أن الجهات المعنية باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الواقعة وسماع أقوال الأطراف المعنية، للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المتسببين

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الشؤون الصحية مسئول مديرية الشؤون الصحية طبيبة الأسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

مشغولات ذهبية

عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

ترشيحاتنا

أماني محفوظ تتألق في أوبرا الإسكندرية السبت المقبل

بين الشعر والمولوية وخيال الظل.. أماني محفوظ تتألق في أوبرا الإسكندرية السبت المقبل

خالد يوسف

خالد يوسف: نسخة «الريس عمر حرب» الأصلية كانت أكثر جرأة.. ومحمد رمضان كسر قواعد النجومية ونجح

معتصم النهار

معتصم النهار عن خسارة وزنه: لم أكن سمينا.. وتخلصت من دهون أثرت على صحتي

بالصور

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

جيلي العنب حلو بارد ومنعش في الصيف

طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة
طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة
طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة

إذا كنت تفكر في الأسوأ دائمًا.. 10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال

10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال
10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال
10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال

نسرين طافش: خضت تجربة التنويم بالإيحاء ورأيت حيواتي السابقة

برنامج أصل الحكاية
برنامج أصل الحكاية
برنامج أصل الحكاية

فيديو

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

شيرين عبد الوهاب

«تباعًا تباعًا» تحافظ على مكانها بين الأكثر استماعًا لشيرين عبد الوهاب

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد