كسروا باب غرفة الكشف.. تفاصيل الاعتداء على طبيبة أسنان داخل وحدة صحية بشبرا الخيمة

كشف مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، عن تطورات الحالة الصحية للدكتورة سارة عوض، طبيبة الأسنان بإحدى الوحدات الصحية بمنطقة الكابلات في شبرا الخيمة، وذلك عقب تعرضها لاعتداء داخل مقر عملها.



وأوضح المصدر أن الطبيبة أصيبت بكسر مضاعف في اليد، وتم نقلها إلى مستشفى ناصر العام، حيث تقرر حجزها تمهيدًا لإجراء جراحة عاجلة لتثبيت الكسر باستخدام الشرائح والمسامير، إلى جانب تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف المصدر أن الواقعة شهدت اقتحام عدد من الأشخاص للمركز الطبي، حيث قاموا بكسر باب غرفة الكشف التي كانت تتواجد بداخلها الطبيبة، والتعدي عليها باستخدام جسم صلب، ما أسفر عن إصابتها بكسر وإصابات متفرقة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الواقعة وسماع أقوال الأطراف المعنية، للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المتسببين