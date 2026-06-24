إذا كنت تفكر في الأسوأ دائمًا.. 10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال

في عالم يمتلئ بالضغوط اليومية والأخبار المزعجة وسرعة الأحداث، يجد كثيرون أنفسهم عالقين في دائرة من التفكير السلبي والقلق المستمر.

10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال

ورغم أن التركيز على المخاطر والتحديات يعد جزءًا طبيعيًا من طريقة عمل الدماغ البشري، فإن الاستسلام لهذا النمط من التفكير قد يؤثر سلبًا على الصحة النفسية وجودة الحياة.

10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال

ويؤكد خبراء الصحة النفسية أن التخلص من الأفكار السلبية لا يتطلب تغييرات جذرية، بل يعتمد على مجموعة من العادات البسيطة التي تساعد على تدريب العقل على رؤية الأمور بصورة أكثر توازنًا وهدوءًا.

ووفقًا لما نشره موقع "Shinesheet"، هناك عدة استراتيجيات فعالة يمكن أن تساعد في استعادة السلام النفسي والتخلص من دوامة التشاؤم.

راقب أفكارك السلبية

تبدأ الخطوة الأولى بملاحظة الأفكار التي تتكرر داخل ذهنك، خاصة تلك التي تحمل أحكامًا قاسية على الذات. ينصح الخبراء بكتابة هذه الأفكار على الورق ومراجعتها بموضوعية، لأن ذلك يساعد على اكتشاف المبالغات والأحكام غير الواقعية واستبدالها بأفكار أكثر منطقية.

لا تأخذ كل شيء على محمل شخصي

10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال

كثير من الضغوط النفسية تنتج عن الاعتقاد بأن تصرفات الآخرين موجهة ضدنا بشكل مباشر. لكن الحقيقة أن معظم الناس منشغلون بتحدياتهم الخاصة، لذلك فإن التوقف عن تفسير كل موقف على أنه هجوم شخصي يساهم في تقليل التوتر وتحسين العلاقات.

توقف عن توقع الكوارث

يميل البعض إلى رسم أسوأ السيناريوهات قبل حدوث أي موقف جديد، وهو ما يزيد من القلق ويستهلك الطاقة النفسية. بدلاً من ذلك، حاول التركيز على ما يحدث الآن، والتعامل مع المشكلات عندما تقع بالفعل وليس قبل حدوثها.

ابتعد عن المقارنات

المقارنة المستمرة بالآخرين، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أكثر العوامل التي تغذي الشعور بالإحباط. لذا من الأفضل التركيز على تطورك الشخصي وإنجازاتك الخاصة بدلاً من مراقبة حياة الآخرين.

دوّن الأشياء الجيدة يوميًا

تخصيص بضع دقائق يوميًا لكتابة الأمور الإيجابية التي حدثت خلال اليوم يساعد على توجيه الانتباه نحو الجوانب المشرقة في الحياة، ويقلل من سيطرة الأفكار السلبية على العقل.

امنح جسدك حقه من الراحة

الإرهاق الجسدي وقلة النوم يرتبطان بشكل مباشر بزيادة التوتر وسوء المزاج. لذلك فإن النوم الجيد وممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس العميق تساعد على تحسين الحالة النفسية بشكل ملحوظ.

ركز على ما يمكنك التحكم فيه

من أكثر مصادر الإحباط محاولة تغيير الآخرين أو التحكم في ظروف خارجة عن إرادتنا. ويؤكد المختصون أن التركيز على ردود أفعالك وقراراتك الشخصية يمنحك شعورًا أكبر بالسيطرة والهدوء.

نظم بيئتك المحيطة

الفوضى في المنزل أو مكان العمل قد تنعكس على الحالة النفسية وتزيد الشعور بالتوتر. لذا فإن ترتيب المكان والتخلص من الأشياء غير الضرورية يمكن أن يخلق شعورًا بالراحة والوضوح الذهني.

جدد روتينك اليومي

الملل والروتين المتكرر قد يفتحان الباب أمام المشاعر السلبية. لذلك حاول إدخال أنشطة جديدة إلى يومك، مثل تعلم مهارة جديدة أو زيارة مكان مختلف أو ممارسة هواية محببة.

اجعل الامتنان عادة يومية

يعد الامتنان من أكثر الأدوات فعالية في تحسين الحالة النفسية. فالتوقف للحظات للتفكير في النعم والأشياء الجيدة الموجودة في حياتك يساعد على تغيير طريقة النظر إلى المشكلات ويعزز الشعور بالرضا.

التفكير الإيجابي مهارة يمكن تعلمها

ويؤكد الخبراء أن التخلص من السلبية لا يعني تجاهل المشكلات أو التظاهر بأن كل شيء مثالي، بل يعني التعامل مع التحديات بعقلية أكثر واقعية ومرونة. ومع الممارسة اليومية لهذه العادات، يصبح من الممكن بناء نمط تفكير أكثر هدوءًا وتفاؤلًا وقدرة على مواجهة ضغوط الحياة.