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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بين الشعر والمولوية وخيال الظل.. أماني محفوظ تتألق في أوبرا الإسكندرية السبت المقبل

أماني محفوظ تتألق في أوبرا الإسكندرية السبت المقبل
أماني محفوظ تتألق في أوبرا الإسكندرية السبت المقبل

تستضيف دار أوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش)، مساء السبت المقبل الموافق ٢٧ يونيو الجاري، حفلًا فنياً وشعرياً فريداً للشاعرة أماني محفوظ وفرقتها الموسيقية النسائية "ضفاير"، يقدمه الإعلامي د.محمد سعيد محفوظ، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

​يشهد الحفل برنامجاً فنياً متنوعاً وخارجاً عن المألوف؛ حيث تمزج الشاعرة أماني محفوظ بين إلقاء قصائدها الشعرية وتقديم عروض بصرية ومسرحية متكاملة.

ويتضمن الحفل عروضاً لـ "خيال الظل"، وعرضاً مسرحياً قصيراً، بالإضافة إلى فقرات من المولوية والباليه، في حالة إبداعية تختار تفاصيلها وتعدها وتخرجها الشاعرة بنفسها لتتناسب مع الرؤية الدرامية لكل قصيدة.

​ومن المقرر أن تقدم محفوظ مجموعة من أشعارها المصحوبة بخلفيات موسيقية متنوعة، تجمع بين ألحان معروفة وأخرى من تلحينها الخاص، إلى جانب مؤلفات موسيقية وضعتها عضوات الفريق.

كما تشارك الشاعرة بنفسها في الأداء من خلال الغناء والتمثيل، وتصميم الملابس والديكور الذي يجسد أبطال قصائدها.

​وتتسم أشعار أماني محفوظ بصورة تعبيرية شديدة الخصوصية تلمس وجدان المتلقي، حيث تناقش قضايا مجتمعية، ونسائية، وأسرية تمس الواقع اليومي، مثل: قضايا الأبناء، الزواج، الطلاق، زواج القاصرات، الغربة، وتفاصيل العلاقات الإنسانية والروحانية، بأسلوب يتنقل بين الكوميديا والتأمل الفلسفي.

​ويصاحب الشاعرة في الحفل أوركسترا فرقة "ضفاير"، والتي تضم نخبة من المبدعات السكندريات اللاتي يجدن العزف على آلات متنوعة تشمل: اليوكيليلي، الأورج، الجيتار، الهارمونيكا، الساكسفون، العود، الناي، القانون، الكمان، والفلوت، بمصاحبة إيقاعات مميزة كالدف، الطبلة، الرق، الكاخون، والدرامز.

​يُذكر أن فرقة "ضفاير" تأسست عام ٢٠١٣ على يد الشاعرة أماني محفوظ، بهدف تقديم الشعر بطريقة مبتكرة تعتمد على تضفير الفنون المختلفة وتوظيف الكلمة مع الصورة والموسيقى، لخلق تجربة فنية متكاملة تتغذى بها الروح والعقل.

أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش الشاعرة أماني محفوظ

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