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لحظة الاعتداء على طبيبة أسنان بشبرا.. حطموا المركز واعتدوا عليها بسبب الأسنان المخلوعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لحظة الاعتداء على طبيبة أسنان بشبرا.. حطموا المركز واعتدوا عليها بسبب الأسنان المخلوعة

الطبيبة
الطبيبة
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو وثّق لحظات من الفوضى داخل أحد المراكز الطبية بمنطقة شبرا الخيمة؛ بعدما ظهرت طبيبة أسنان وهي تستغيث وتصرخ، بعد تعرضها للاعتداء من جانب أسرة أحد المرضى، في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل والتفاعل بين المتابعين.

وأظهر الفيديو حالة من الهرج والمرج داخل المركز الطبي، حيث بدت أسرة المريض وهي تدخل في مشادات مع الطبيبة وعدد من مساعديها، قبل أن تتطور الأحداث إلى الاعتداء عليهم وتحطيم بعض محتويات المركز، وسط صرخات واستغاثات من العاملين بالمكان.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الواقعة نشبت بسبب اعتراض أسرة المريض على عدم تسليمهم الأسنان التي جرى خلعها، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف وتطوره إلى أعمال عنف وتكسير داخل المركز.

وأثار المقطع المتداول تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المستخدمين بسرعة كشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين، فيما دعا آخرون إلى ضرورة توفير الحماية للأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.
 

تفاصيل الاعتداء على طبيبة شبرا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو ظهرت فيه طبيبة أسنان وهي تستغيث، مدعية تعرضها للاعتداء داخل أحد المراكز الطبية بمنطقة شبرا الخيمة، في واقعة أثارت حالة من الجدل والتفاعل بين المتابعين.

وظهرت الطبيبة في الفيديو وهي تتحدث وسط حالة من الانهيار، قائلة: "حد يلحقني.. أنا اتضربت واتبهدلت في شغلي بسبب إنهم ماخدوش الأسنان اللي اتخلعت، جابوا أهلهم وضربوني، واتعرضت لإصابات في جسمي، وكسروا المركز، وبكلم النجدة.. أرجوكم حد يلحقني".

وبحسب ما جاء في الفيديو، أوضحت الطبيبة أن الواقعة بدأت بسبب خلاف مع بعض الأشخاص حول أسنان تم خلعها، قبل أن يتطور الأمر- وفق روايتها- إلى اعتداء عليها داخل مقر عملها، مؤكدة أنها أصيبت في أنحاء متفرقة من جسدها، إلى جانب تعرض المركز الطبي لتلفيات وتحطيم بعض محتوياته.

الاعتداء علي طبيبة اسنان شبرا تحطيم المركز

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