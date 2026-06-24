خالد يوسف: نسخة «الريس عمر حرب» الأصلية كانت أكثر جرأة.. ومحمد رمضان كسر قواعد النجومية ونجح

أثار المخرج خالد يوسف حالة من الجدل بعد ظهوره الأخير في برنامج «خارج النص»، بعدما تطرق إلى أكثر من ملف شغل الجمهور لسنوات، بداية من كواليس فيلم «الريس عمر حرب» والنسخة التي عرضت في السينما، وحديثه عن الفنان محمد رمضان وقدرته على الحفاظ على جماهيريته رغم كسر قواعد اعتاد الوسط الفني التحذير منها.



خالد يوسف يتحدث عن النسخة الأصلية لفيلم «الريس عمر حرب»

تحدث المخرج خالد يوسف عن فيلم “الريس عمر حرب” ، مؤكدًا أن النسخة التي شاهدها الجمهور في دور العرض من فيلم «الريس عمر حرب» لم تكن مطابقة للنسخة التي عرضت عبر شاشات التليفزيون، موضحًا أنها تضمنت مشاهد أكثر جرأة.



وأوضح خالد يوسف أن هذه المشاهد جاءت لخدمة الفكرة الأساسية للفيلم، قائلًا إن العمل كان يناقش ما وصفه بـ«مثلث الغواية»، والمتمثل في السلطة والثروة والجنس، معتبرًا أنها أبرز الإغراءات التي قد تواجه الإنسان، لذلك رأى أن المعالجة الدرامية تطلبت تقديم هذه العناصر بصورة مباشرة.



وأضاف خالد يوسف أن الفيلم مر بظروف رقابية استثنائية بعد الجدل الذي صاحب أعماله السابقة، مشيرًا إلى أنه حصل على موافقات من جهات أخرى قبل عرضه، وأنه طلب بنفسه تصنيف الفيلم للكبار فقط ، وأن النسخة التي عرضها التليفزيون خضعت لتعديلات وحذف عدد من المشاهد.



خالد يوسف: محمد رمضان كسر القواعد ونجح

وعلى صعيد اخر، تحدث خالد يوسف عن الفنان محمد رمضان ، مؤكدًا أنه نجح في تحقيق المعادلة الصعبة داخل الوسط الفني.



وقال خالد يوسف: أن أساتذة الفن كانوا دائمًا ينصحون الفنانين بالابتعاد عن استعراض مظاهر الثراء أو خلق مسافات بينهم وبين الجمهور، إلا أن محمد رمضان فعل أشياء كثيرة كان يُحذر منها، مثل إظهار السيارات الفارهة والطائرات الخاصة والتباهي بنمط حياته.

وأكد خالد يوسف أن محمد رمضان استطاع الحفاظ على شعبيته وتحقيق جماهيرية واسعة، معربًا عن دهشته من قدرته على تجاوز هذه القواعد دون أن يفقد مكانته لدى قطاع كبير من جمهوره.