رئيس المنظمة البحرية الدولية: إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز سيستغرق أسابيع

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن رئيس المنظمة البحرية الدولية، أنّ إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز سيستغرق أسابيع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت المنظمة البحرية الدولية، إنها ستبدأ تنفيذ عملية واسعة النطاق لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار ما زالوا عالقين في مضيق هرمز، إثر الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير الماضي.

وقف الهجمات على الملاحة المدنية بمضيق هرمز

وقال الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينجيز - في بيان - إنه "بعد أشهر من المعاناة والألم لآلاف البحارة الأبرياء، والتأثيرات السلبية على العالم أجمع، أرحب بارتياح بالغ باتفاق السلام المُبرم بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يُمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الأمن البحري ووضع حد للهجمات غير المقبولة على الملاحة المدنية".