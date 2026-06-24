رسائل رئيس الوزراء: المواطن في الصدارة.. إصلاح اقتصادي واسع بين الدعم والاستثمار وخفض الدين

وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خريطة واضحة لأولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، حيث تتصدر حماية المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية قائمة الاهتمام، بالتوازي مع تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية.

وتكشف التصريحات عن توجه حكومي يجمع بين الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وإعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على مسار نمو اقتصادي مستقر رغم التحديات الإقليمية والدولية.

كما تعكس خطط خفض الدين العام، وتوسيع الاستثمارات، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ملامح استراتيجية تستهدف إعادة تشكيل الاقتصاد المصري على أسس أكثر استدامة وكفاءة.

رئيس الوزراء: المواطن أولوية أولى.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الخدمات



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن يأتي على رأس أولويات الحكومة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات المهمة تخضع للمراجعة أكثر من مرة حال توقع أن تفرض أعباءً إضافية على المواطنين.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، أن الأرقام الحقيقية للتكاليف التي تتحملها الدولة كبيرة، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تمرير جزء محدود فقط من هذه التكاليف إلى المواطنين، بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها.

استدامة الخدمات

وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة تضع المواطن المصري نصب أعينها في مختلف القرارات والإجراءات، مؤكدًا وجود حرص مستمر على تقليل الأعباء التي قد تقع على كاهل المواطنين قدر الإمكان، مع الحفاظ على استدامة الخدمات وتلبية احتياجات الدولة.

رئيس الوزراء: القطاع الخاص يقود التنمية.. واستثماراته تستحوذ على 65% بحلول 2030



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توقيع شراكة استراتيجية بين شركات القطاع الخاص المصرية والإماراتية باستثمارات تصل إلى 3.4 مليار دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية، أن الدولة تواصل دعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في قيادة عملية التنمية وتنفيذ المشروعات الاستثمارية.

مختلف القطاعات

وتابع أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية.

رئيس الوزراء: الأوضاع الإقليمية أثرت على حركة السياحة لكن النمو مستمر



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عقدت اجتماعًا مع وزير السياحة ورؤساء غرف المنشآت السياحية لمتابعة تطورات القطاع ومناقشة سبل دعمه في ظل التحديات الراهنة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، أن القطاع السياحي تأثر منذ شهر مايو الماضي نتيجة التطورات الإقليمية والحرب في المنطقة، مؤكدا أن مصر حققت أداءً قويًا خلال الفترة الماضية، حيث تجاوز عدد السائحين 19 مليون سائح بنهاية العام الماضي، كما شهدت بداية العام الجاري مؤشرات إيجابية.

وتابع أن الحكومة كانت تستهدف الوصول إلى 21 مليون سائح خلال العام الحالي، إلا أن تداعيات الحرب ألقت بظلالها على حركة السياحة بالمنطقة. ورغم ذلك، أكد أن القطاع لا يزال يحقق معدلات نمو إيجابية.

تعزيز النمو

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول الإجراءات المطلوبة من الدولة لدعم القطاع السياحي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، مؤكدًا العمل على الإسراع في تنفيذ الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز النمو وزيادة القدرة على جذب المزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة.

مدبولي: لا مساس بالدعم.. ونراجع البطاقات التموينية لضمان وصوله إلى مستحقيه



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستهدف تقليص قيمة الدعم المقدم للمواطنين، وإنما تعمل على ضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مشددًا على أن عملية مراجعة بطاقات الدعم تتم بمنتهى الدقة والحذر لتجنب أي آثار سلبية على المواطنين.

إعادة تنظيم منظومة الدعم

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن العام المالي المقبل سيشهد استكمال جهود الحكومة في إعادة تنظيم منظومة الدعم، مؤكدًا أن الدولة لا تتعجل اتخاذ أي قرارات قبل دراسة جميع الملاحظات والمقترحات ومراجعة الأرقام بشكل كامل.

تحديد المستحقين الحقيقيين للدعم

وأوضح رئيس الوزراء، أن المعيار الأساسي الذي تنطلق منه الحكومة هو تحديد المستحقين الحقيقيين للدعم، مشيرًا إلى وجود حالات تستدعي إعادة التقييم، مثل الأسر التي تقيم في تجمعات سكنية مرتفعة المستوى أو تمتلك سيارات حديثة أو تلحق أبناءها بمدارس وجامعات دولية ذات مصروفات مرتفعة، متسائلًا: "هل هذه الفئات ما زالت ضمن الشرائح الأكثر احتياجًا للدعم؟".

خفض مخصصات الدعم

وشدد مدبولي على أن الهدف ليس خفض مخصصات الدعم، بل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأموال المخصصة له، وضمان توجيهها إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويحقق العدالة الاجتماعية.

مدبولي: الرئيس السيسي يؤكد دائما على ضرورة التوصل لاتفاق سلام دائم بين واشنطن وطهران



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن موقف مصر واضح بضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي، :" الرئيس السيسي استقبل وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا وذلك في إطار جهود التنسيق للتوافق على الخطوات التنفيذية المقبلة للاستمرار في الوساطة ".

وتابع مدبولي :" يجب وقف الحرب بشكل نهائي والتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران وأمريكا ".



وتابع مدبولي :" توجيهات الرئيس السيسي تؤكد على ثوابت السياسة المصرية بضرورة نبذ أي نوع من الصراع العسكري ودعم التوصل إلى اتفاق سلام دائم والتأكيد على دعم الأشقاء العرب ".



واكمل مدبولي :" الرئيس السيسي يؤكد دائما على ثوابت الموقف المصري في القضية الفلسطينية والتأكيد على ضرورة حل الدولتين ودعم مصر الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

مدبولي: منتخب مصر قدم أداء مشرفا جسد روح العزيمة والإرادة في المونديال



هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منتخب مصر بتحقيق أول فوز لمنتخب مصر في المونديال .

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي، :" نتقدم بالتهنئة لمنتخب مصر الوطني بمناسبة تحقيق أول فوز في تاريخ مشاركات مصر بمنافسات كأس العالم لكرة القدم".

وأضاف مدبولي: منتخب مصر قام بأداء مشرف جسد روح العزيمة والإرادة القوية والإصرار على الانتصار".

مدبولي: الاقتصاد المصري ينمو في العام المالي الحالي بمتوسط 5 %



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تدعم الموارد المالية وتعزيز الإيرادات العامة.

وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي: "معدل النمو في الربع الثالث من العام الحالي 5% وفي العام الماضي كان 4.8 %".

وتابع مدبولي: "الاقتصاد المصري سوف ينمو في العام المالي الحالي بمتوسط حوالي 5 % وهذا في ظل التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر بسبب تداعيات الحرب الامريكية الإيرانية ".

وأكمل: "الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود ونشاط الصناعات التحويلية يواصل النمو وقطاع البترول يشهد نموا إيجابيا مدفوع بالتزام الدولة المصرية بإنهاء مديونيات الشركاء الأجانب ".

وتابع مدبولي: "هناك نمو في مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري ووصلت نسبة الاستثمارات الخاصة لأكثر من 50 % ".

مدبولي: خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول 2027.. و80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض معدلات الدين العام خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن أهدافًا طموحة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية.

خفض نسبة الدين

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، بما يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين العام، مؤكدًا أن الدولة تعمل كذلك على تقليص حجم الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الموازنة تستهدف أيضًا خفض الاحتياجات التمويلية إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، إلى جانب تقليل فاتورة خدمة الدين لتصل إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات التنموية والخدمية.

السيناريوهات والتحديات المحتملة

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت في حساباتها مختلف السيناريوهات والتحديات المحتملة، مؤكدًا أن الموازنة تتضمن مخصصات واحتياطيات للتعامل مع أي ظروف طارئة أو متغيرات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.

دعم النشاط الاقتصادي

وفي سياق دعم النشاط الاقتصادي، كشف رئيس الوزراء عن تخصيص نحو 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، فضلًا عن دعم الصادرات السلعية والخدمية، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

حزمة من الإصلاحات التشريعية

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع حزمة من الإصلاحات التشريعية، لافتًا إلى موافقة مجلس النواب على ستة مشروعات قوانين تدعم توجهات الدولة الاقتصادية وتسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النشاط الإنتاجي.

تحقيق الاستدامة المالية

وشدد مدبولي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الهادف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وخفض أعباء الدين، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل ومستوى معيشة المواطنين.



مدبولي: مشروع "أبيدوس" للطاقة الشمسية شارف على الانتهاء وسيوفر 1100 ميجاوات من الطاقة المتجددة

كد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع "أبيدوس" للطاقة الشمسية يقترب من الانتهاء، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن المشروع سيوفر نحو 1100 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 200 ميجاوات من بطاريات تخزين الطاقة، بما يسهم في تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وعلى رأسها إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة في مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاوات.

وأضاف أن تكنولوجيا تخزين الطاقة أصبحت من التقنيات الحديثة التي اتجهت إليها العديد من دول العالم خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لدورها في تخزين الطاقة الشمسية واستخدامها بعد غروب الشمس، بما يضمن استمرارية إمدادات الكهرباء لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات بعد انتهاء فترات التوليد الشمسي.

ولفت مدبولي إلى أن المصنع الجديد من المقرر أن يبدأ إنتاج بطاريات التخزين اعتبارًا من يونيو 2027، مؤكدًا أن المشروع سيفتح آفاقًا واسعة أمام التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز أمن الطاقة.

مدبولي: إحنا مش ببنبيع أو بنفرط في أي اصل للدولة لكننا بنعيد الهيكلة



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه هناك نمو في مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري ووصلت نسبة الاستثمارات الخاصة لأكثر من 50% ".

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي:"يتم طرح نسب من الشركات لإشراك القطاع الخاص".

وتابع مدبولي: "إحنا مش ببنبيع أو بنفرط في أي اصل للدولة المصرية لكن إحنا بنعيد الهيكلة وإشراك القطاع الخاص كي يتم تطوير الشركات المملوكة للدولة".

وأكمل مدبولي:" الدولة مش بتبيع أصولها لكنها تحاول تعظيم الاستفادة من أصولها"، مضيفا:" فيه دول باعت المطارات بالكامل لكن إحنا عمرنا ماهنعمل كده".

ولفت مدبولي: "تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر وإحدى كبرى الشركات الصينينة المنتجة للسيارات لإنتاج سيارات جيدة في مصنع شركة النصر".



