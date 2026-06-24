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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشيوخ يخاطب الحكومة بحل أزمات الطريق الزراعي بالغربية

النائب مجدي البري
النائب مجدي البري
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تضمن تقرير مجلس الشيوخ الختامي عند دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني توصيات لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ  بشأن مقترح النائب مجدي البري؛ لإنشاء كوبري علوي موازٍ للطريق الزراعي، بمنطقة المعرض أسوةً بالكباري المنشأة في محافظتي المنوفية والبحيرة، مع معالجة العيوب التصميمية لكوبري الطريق الدائري – دفرة – كفر الزيات".

صحة وسلامة المواطنين

التوصيات شملت مناقشات لجنة الإسكان التي جاء بمشاركة ممثلي الحكومة حيث أكد النائب مجدي البري، على أن منطقة المعرض بحاجة ضرورية من جانب الحكومة لهذا الكوبري، حرصا على صحة وسلامة المواطنين بالمنطقة ، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي يعتبر استمرار لزهق الأرواح ومزيد من الحوادث وبالتالي المعالجة لابد أن تكون كوبري جديد مثلما هو قائم بمحافظة المنوفية وأيضا البحيرة مشيرا إلى أن إجبار المواطنين على عبور الطريق الزراعي السريع سيرًا على الأقدام، مما أدى إلى ارتفاع معدلات حوادث الدهس بشكل كارثي.

وتطرق أيضا  للتداخل غير الهندسي بين حركة السيارات الخارجة من طنطا وحركة المرور السريع على الطريق الزراعي، مما يسبب حوادث تصادم وتكدسات مرورية مستمرة مشيرا التصميم الحالي لم يحقق الهدف المنشود من السيولة المرورية، بل أصبح عائقًا يتطلب تدخلًا جذريًّا.

وبشأن عمل مخرج للخارج من مدينة طنطا لاستخدام طريق "دفرة – كفر الزيات" الدائري: فقد تم إنشاء طريق دائري (دفرة – كفر الزيات) يربط مدخل محافظة الغربية بنهاية حدودها مع محافظة البحيرة، ولكن شاب تصميمه ومساره خطأ جوهري، جعل من القادم إلى محافظة الغربية فقط هو الذي يستخدم هذا الطريق، بينما الخارج من المحافظة ليس له مسار للاستخدام سوى أن يكمل الطريق الزراعي وصولًا لمدخل محافظة المنوفية، ثم يعود للدخول مرة أخرى حتى يتمكن من استخدام الطريق الدائري. الأمر الذي يستدعي معالجة الخلل التصميمي للطريق الدائري، وإنشاء مسار للخارج من محافظة الغربية لاستخدام الطريق الدائري سالف الذكر.

وتوافق أعضاء اللجنة على الاقتراح مع تأكيد ممثل الحكومة على الاستعداد في التنفيذ مع وضع هذه المقترحات ضمن خطة التنمية بالمحافظة على أن تشمل إنشاء كوبري علوي موازٍ لطريق (إسكندرية – القاهرة)، لضمان فصل حركة المرور الداخلية للمدينة عن الطريق الزراعي، أسوةً بالكباري المنفذة على الطريق الزراعي في محافظتي المنوفية والبحيرة ووضع خطة زمنية عاجلة لتعديل هذا المحور المروري الهام، بما يتماشى مع خطة الدولة في تطوير الطرق السريعة.

وأيضا إصلاح وتجديد الكوبري القديم (كوبري المعرض)؛ لما به من عيوب إنشائية تهدد حياة المواطنين وإنشاء مسار جديد للخارج من محافظة الغربية لاستخدام الطريق الدائري (دفرة – كفر الزيات).

تقرير مجلس الشيوخ الختامي دور الانعقاد الأول توصيات لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ الغربية كوبري علوي

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