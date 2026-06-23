ولاء هرماس: دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ شهد أداءً مميزًا.. والحكومة استجابت لعدد من رؤى النواب ومقترحاتهم

تقدمت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أمين أمانة التقييم والمتابعة بالحزب، بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، والسادة وكيلي المجلس، والأمين العام، وجميع العاملين والإداريين بالأمانة العامة للمجلس، وكذلك المستشار وزير شئون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال دور الانعقاد الأول.

وأكدت النائبة ولاء هرماس، في كلمتها خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول للمجلس، أن هذا الدور شهد عملًا برلمانيًا مميزًا، حيث ناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين المهمة، وطرح العديد من الرؤى والمقترحات التي ساهمت في تطوير عدد من السياسات، مشيرة إلى أن استجابة الحكومة لعدد من ملاحظات ومطالب النواب تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل خلال دور الانعقاد الثاني بمزيد من الحماس والفاعلية.

مجلس الشيوخ ناقش تشريعات مهمة وقدمنا رؤى ساهمت في تطوير السياسات

وقالت عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري: “سعدت بمشاهدة حجم الجهد الذي قدمته خلال دوري كعضو بالهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، ضمن فيديو إنجازات مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول، وهو ما يعكس حجم العمل الجماعي الذي تم داخل المجلس”.

وأشادت النائبة باللقاء الذي عقده المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، مع مسؤولي التواصل السياسي بالوزارات المختلفة، مؤكدة أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لتعزيز التنسيق والتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وطالبت ولاء هرماس بضرورة الاستفادة من تقييمات ورؤى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن أداء مسؤولي التواصل السياسي بالوزارات، ومدى كفاءة التواصل مع النواب، بما يساهم في تطوير آليات العمل وتحقيق تعاون أكثر فاعلية خلال أدوار الانعقاد المقبلة