الاتحاد السكندري يحسم صفقة حسام حسن لمدة موسمين

نجح نادي الاتحاد السكندري في التوصل لاتفاق نهائي مع المهاجم حسام حسن للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي مودرن سبورت.

وأتمت إدارة الاتحاد السكندري كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع اللاعب، حيث من المقرر أن يرتدي القميص الأخضر لمدة موسمين، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه بعناصر تمتلك الخبرات اللازمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان حسام حسن قد أنهى ارتباطه رسميًا مع مودرن سبورت، ليصبح لاعبًا حرًا ويحق له التوقيع لأي نادٍ دون مقابل انتقال، قبل أن ينجح الاتحاد السكندري في حسم المفاوضات لصالحه.

ويمتلك اللاعب صاحب الـ32 عامًا مسيرة متنوعة في الملاعب المصرية والعربية، حيث سبق له تمثيل أندية طلائع الجيش والداخلية وسموحة والأهلي، بالإضافة إلى تجربة احترافية مع الأهلي الليبي، قبل انتقاله إلى مودرن سبورت في يناير 2025.

وخلال الموسم الماضي، شارك حسام حسن في 23 مباراة بقميص مودرن سبورت بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 3 أهداف، منها هدفان في الدوري الممتاز وهدف في كأس الرابطة، ليواصل مشواره في الدوري المصري عبر بوابة الاتحاد السكندري.