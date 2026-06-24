إيطاليا تنفي استخدام الولايات المتحدة قواعد أمريكية في البلاد خلال حرب إيران

نفت إيطاليا تصريحات الأمين العام لحلف الناتو بشأن استخدام الولايات المتحدة قواعد أمريكية في البلاد خلال حرب إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا مع الديمقراطيين لصالح قرار يدعوه إلى وقف الحرب مع إيران.

يوفر الدعم والمساندة للعدو

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "إيران على وشك الانهيار، مستعدة للسقوط، مستعدة لتقديم أي شيء تقريبًا، ثم يقرر مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء تصويت في وقت غير مناسب وبلا معنى، مما يوفر الدعم والمساندة للعدو".