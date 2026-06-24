قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 3 أشخاص أطلقوا النار فى حقل زفاف بالمنيا
دعاء يوم عاشوراء مكتوب.. ردده الآن وحتى غروب شمس غدٍ الخميس
صيام تاسوعاء وعاشوراء.. فضائل عظيمة وسنة نبوية يغفل عنها كثيرون
العربي الناصري: زيادة المعاشات 15% انتصار للعدالة الاجتماعية وانحياز حقيقي لأصحابها
لحظة الاعتداء على طبيبة أسنان بشبرا.. حطموا المركز واعتدوا عليها بسبب الأسنان المخلوعة
كسروا باب غرفة الكشف.. تفاصيل الاعتداء على طبيبة أسنان داخل وحدة صحية بشبرا الخيمة
التأمينات: صرف زيادة المعاشات 15% أول يوليو لـ 11.5 مليون مستفيد بتكلفة 70 مليار جنيه
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%
برلمانية: زيادة المعاشات 15% يؤكد حرص الدولة على دعم أصحابها وتعزيز الحماية الاجتماعية
ردا للجميل.. جامعة الأزهر تكرم رؤساءها السابقين والفائزين بجائزة التميز العلمي
لبنان: تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت
آخر جندي غادر أفغانستان.. قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا يعلن تقاعده المفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زاهد محمود: البرنامج النووي سيظل النقطة المركزية لـ ترامب لبناء سردية النصر

الرئيس الأمريكي ترامب
الرئيس الأمريكي ترامب
محمود محسن

أكد زاهد محمود، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية، أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تتسم بدرجة عالية من التعقيد، مشيراً إلى أن عدداً من البنود المطروحة يمكن أن يشكل مصدر قلق للطرفين، إلا أن هناك قضايا شديدة الأهمية تسبق حتى الحديث عن البرنامج النووي، رغم بقاء هذا الملف في صدارة المشهد التفاوضي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ البرنامج النووي سيظل النقطة المركزية التي سيبدأ الرئيس الأمريكي ترامب في بناء سردية النصر عليها، لافتاً إلى أن ترامب يسعى إلى التوصل لاتفاق يراه أفضل من الخطة الشاملة السابقة، ويحاول إقناع الشعب الأمريكي بأنه تمكن من تحقيق اتفاق أكثر نجاحاً من الاتفاق الذي كان قائماً من قبل.

وتابع، أن هذا التوجه سيجلب بالضرورة عدداً من الانتقادات للرئيس ترامب، إذ سيطرح تساؤلات بشأن الاتفاق السابق ومبررات السعي إلى اتفاق جديد، إلا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم أي تفاهمات مقبلة باعتبارها إنجازاً يتجاوز ما تحقق في السابق.

أمن الملاحة الدولية

وأشار مدير معهد الدراسات الاستراتيجية إلى أن ملفي لبنان ومضيق هرمز سيبقيان في مقدمة القضايا المطروحة خلال المفاوضات، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشات عديدة بشأن مضيق هرمز، باعتباره قضية لا ترتبط بالعلاقة بين إيران والولايات المتحدة فقط، وإنما تمس مصالح عدد من الدول الإقليمية والأطراف المعنية بأمن الملاحة الدولية.

زاهد محمود الدراسات الاستراتيجية إيران البرنامج النووي الملاحة الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

مشغولات ذهبية

عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية برقم الجلوس

ترشيحاتنا

وزيرا خارجيتي باكستان والصين

وزيرا خارجيتي باكستان والصين يبحثان عملية السلام بين أمريكا وإيران

الذهب

خبراء: صناديق الذهب المتداولة تواجه خطر سحوبات جديدة مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

وزير الخارجية السعودي و مع نظيريه التركي

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه التركي والقرغيزي المستجدات الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية

بالصور

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

جيلي العنب حلو بارد ومنعش في الصيف

طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة
طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة
طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة

إذا كنت تفكر في الأسوأ دائمًا.. 10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال

10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال
10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال
10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال

نسرين طافش: خضت تجربة التنويم بالإيحاء ورأيت حيواتي السابقة

برنامج أصل الحكاية
برنامج أصل الحكاية
برنامج أصل الحكاية

فيديو

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

شيرين عبد الوهاب

«تباعًا تباعًا» تحافظ على مكانها بين الأكثر استماعًا لشيرين عبد الوهاب

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد