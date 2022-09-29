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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الغرفة التجارية: تلبية متطلبات لجنة السيدات للنهوض ودعم وتمكين المرأة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

عقدت جيهان فؤاد رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، اجتماعا موسعا برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، لمناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات لتطوير أداء العارضات الفترة القادمة.


وخلال الاجتماع، ناقش العضوات أفكارهن بإطلاق عدد من الدورات التدريبية المكثفة وذلك لتعزيز المهارات الريادية في إدارة الأعمال بما يساعدهن على تطوير مشروعاتهن وضمان استمراريتها وتعظيم الربحية.


كما تستعد لجنة سيدات الأعمال؛ لتوقيع مجموعة من البروتوكولات مع جهات مختلفة تساعد السيدات في دخولهن مجال الصناعة، وتشجيع الاستثمار.


كما ناقشت جيهان فؤاد، خطة اللجنة  لمشاركة  العارضات بمعارض المحافظات الأخرى؛ للاستفادة من تجارب المحافظات الأخري والدخول لسوق عمل أكبر، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للعارضات.


وأكد المهندس أحمد عثمان، أن الغرفة لن تدخر وسعا في تحقيق كافة متطلبات اللجنة، التي تسعى لتحقيق هدف القيادة السياسية لدعم تمكين المرأة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .


جاء ذلك بحضور ايهاب زهدي أمين الصندوق، ونائبي رئيس اللجنة الدكتورة غادة محمد وإيمي موسى، وسكرتير اللجنة سالي حوا والدكتورة نسمة الزيني، والمهندسة سماء فواز، داليا سعد، نورهان جمال.

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