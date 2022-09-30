تفاصيل جديدة عن مقتل صيدلي حلوان ..وتامر أمين ينفعل | فيديو

أكد الإعلامي تامر أمين، أن هشتاج " حق ولاء زايد لازم يرجع" تصدر مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، موضحًا أن واقعة مقتل الطبيب الصيدلي ولاء زايد، بمحافظة حلون صعبة للغاية.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن أسرة المجنى عليه ولاء، تتهج أسرة زوجته الأولي، بقتله.

ولفت تامر أمين إلى أن الدكتور الصيدلي ولاء، يعمل فى السعودية، وفى أثناء جلسة للصلح، قاموا بالتعدي عليه، و قاموا بالضغط عليه من أجل التنازل عن كل شئ، لـ زوجته.

وكشف تامر أمين، أن المتهمين فى القضية تم القبض عليهم، وحبسهم، وذلك بعد توجيه الاتهام لهم، وأد تامر :" واقعة صعبة على الجميع".

وأشار إلى أن جرائم العنف الأسري انتشرت فى الفترة الأخيرة، وما يحدث فى مصر لم يكن موجود فى الماضي، فالمصري يميل لـ حل المشكلات بالتسامح، و الود، و الحسنة".

وانفعل تامر على الهواء قائلا :" الناس الكبير هى اللى تسببت فى هذه المشكلة، ووالد الزوجة واسرتها مشتركين فى هذه الجريمة".

وطالب تامر أمين من الجميع بالتفكير، و الابتعاد عن العنف، مؤكدًا :" البعض يتجه لـ العنف كونه أسهل شيء".

وفى نفس السياق، أكد الدكتور أحمد قمر زوج أخت الدكتور ولاء زايد ضحية أهل زوجته بحلوان، أن النيابة العامة قامت بالتحفظ على زوجة ولاء، ووالدها، وأشقائها الاثنين، و5 بلطجية.

سبب الجريمة



وأضاف زوج أخت الدكتور “ولاء زايد” ضحية أهل زوجته بحلوان، خلال مداخلة هاتفية، بإحدى القنوات الفضائية، أن السبب الوحيد فى هذه القصة، أن المجنى عليه تزوّج عليها.

ولفت إلى أن الضحية متزوج منذ 7 سنوات، وكانت فترة الخطوبة قبلها بعامين، ومنذ الزواج هناك مشكلات، وأوضح أن الزوجة طبيبة، ووالدها طبيب.

وكشف مفاجأة من العيار الثقيل، أن الطفل نجل “ولاء” حكى بما شاهده، وما حدث لـ والده، وأن المجنى عليه تعرض لـ التعذيب.

وأكد أن المجنى عليه “ولاء” أرسل لـ شيقته "زوجتي" استغاثة، وعلى الفور تم التحرك من المنوفية لـ القاهرة، ولكن لم نستطيع إنقاذه.

ولفت إلى أن المتهمين فى القضية هم من ذهبوا لـ المجنى عليه شقته، وقاموا بالتعدي عليه.