برلماني: ذوو الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ ، إن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة تولي اهتماما كبيرا لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار حرصها على ضمان حقوقهم بل والاهتمام بكل التفاصيل في الحياة العامة، وظهر ذلك في التوجيهات الرئاسية المستمرة لدعم والاهتمام بذوى المهم ، وتخصيص عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة وهو خير دليل على اهتمام الدولة بهم ومن اهمها حقهم في التعليم والصحة والعمل والمعاش وحمايتهم من الازمات والاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وغيرها من المطالب التي يحتاجونها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان صحفي له اليوم: نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى والتي تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء في مجال رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم، وهذا يؤكد أن العالم جميعا تابع باهتمام رعاية ودعم الرئيس لذوى الهمم.

وتابع أن توجيهات الرئيس السيسي والحكومة لم تتوقف في دعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، موضحا أن الأشخاص ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولي السيسي رئاسة البلاد وتوجيهاته للحكومة بإزالة كل المعوقات التي تواجههم، لافتا إلى أن هناك العديد من الانتصارات والانجازات العديدة التي وفرتها الدولة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، وكانت البداية من الدستور المصري عام 2014، حيث نص على تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل البرلمان المصري والتحاور مع الشباب من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب على مستوى المحافظات المختلفة في العديد من القضايا المتعلقة بهم.