موعد مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

يواصل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الفريقين عصر يوم الأحد الموافق 9 من أكتوبر المقبل بتونس، على أن يكون لقاء العودة في القاهرة أحد أيام 14، 15، 16 من الشهر ذاته.

مباراة الاهلي

ويسعى المارد الأحمر لتخطي عقبة الفريق التونسي وبلوغ دور المجموعات حتى يستكمل مشواره حتى نهائي البطولة التي خسرها للموسم الماضي أمام فريق الوداد المغربي.

كيف استعد الاهلي..

وخاض الأحمر 3 مواجهات ودية استعدادا لمواجهة فريق الاتحاد، أمام كل من أسوان، بتروجيت، وطلائع الجيش.

وحقق الفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد على حساب فريق بتروجيت، وسجل الأهداف كل من رامي ربيعة ، حسام حسن ، أحمد عبد القادر ، عمرو السولية، وشادي حسين .

أما في مباراة أسوان التي جمعت بين الفريقين السبت الماضي، حقق الفريق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما كلاً من طاهر محمد طاهر ، وحسام حسن.

وفي اللقاء الذي جمعه بفريق طلائع الجيش ، انتهى بنتيجة التعادل السلبي، ليسدل الستار على مواجهات الفريق الودية استعدادا لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري وكذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويدخل النادي الأهلي هذا الموسم بطموح تحقيق العديد من البطولات رفقة المدرب السويسري مارسيل كولر الذي تولى قيادة الفريق مطلع الشهر الجاري، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريس الذي رحل بعد سوء نتائج الفريق تحت إدارته.

وخسر الأهلي لقبي الدوري وكأس مصر من الموسم الثاني أمام فريق الزمالك، وقبلهما فشل في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.