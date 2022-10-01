ساعات ويبدأ الحجز.. وحدات لـ محدودى ومتوسطى الدخل جاهزة للتسليم الفورى.. شروط خاصة للأرامل والمطلقات للحصول على شقة سكنية

سكن لكل المصريين..ساعات وتبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في إتاحة عمليات سحب كراسات شروط وسداد مقدمات جدية الحجز ومصروفات المشروع القومي للإسكان منخفض ومتوسط التكاليف ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سكن لكل المصريين 3"، بداية من غدا الأحد، حتي يوم 27 من نفس الشهر لكل المواطنين من مبادرة سكن لكل المصريين 3، وذلك بكافة مكاتب البريد علي مستوي المحافظات المشمولة بعمليات طرح الوحدات السكنية.

شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن “سكن لكل المصريين 3”



أوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبدالحميد، أن هناك مدموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحجز وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3، وهي:

1- أن يكون الشخص المتقدم طبيعيً مصري الجنسية

2- ألا يقل سن المتقدم من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان

3- ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 عام في تاريخ الإعلان

4- ألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 60 عام، في نهاية مدة القرض.

5- ألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل من أصحاب المعاشات والمستفيدين عن 75 عام في تاريخ نهاية مدة القرض بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة وتحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

6- يحظر على المتقدم لشراء الوحدة السكنية شراءها نقدًا، إذ عليه أن يلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عام.



ويحق لكل المواطنين التقدم للحصول على شقة الإسكان الاجتماعى ضمن مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين3، بما فيهم الأرامل والمطلقات

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شروط حصول الأرامل على شقق الإسكان

وتتمثل شروط حصول الأرامل على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي، في تقديم:

1- يجب على الأرملة أن تقدم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

2- صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مميكن، وقيد عائلي مُميكن).



وذلك بالإضافة إلى الشروط الأساسية، التي يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كشرط أساسي للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.



1- أن تكون الأرملة من أبناء المدينة أو المحافظة المطروح بها الوحدات السكنية، أو من العاملين بها.

2- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنة لها أو قطعة أرض.

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شروط حصول المطلقات على شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمطلقات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، بعدة شروط، نتناولها في السطور التالية:

1- تقديم الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية.

2- تقديم شهادات ميلاد الأبناء القصر، رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مميكن، وعدد أفراد الأسرة.

3- أن تكون من أبناء المدينة أو المحافظة المطروح بها الوحدات السكنية، أو من العاملين بها.

4- أن لا يكون قد سبق لها تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض من قبل، للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

5 تقديم صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليه.

6- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه».خطوات التقديم للحصول على شقق للمطلقات والأرامل

7- التوجه إلى فرع البريد القريب منكِ للحصول على كراسة الشروط.

8- التأكد من دفع المبلغ الأولي الذي يدل على جدية الحجز.

9- دفع كافة المصاريف الإدارية التي تتعلق بالحجز.

10- استلام الإيصالات الخاصة بالمبالغ التي قمت بدفعها.

11- انتظار النتيجة، ونعني بذلك مرحلة الإعلان عن نتيجة الحجز.

12- البدء في تسديد كافة الأقساط التي تم ذكرها في الإعلان.

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شروط الحصول على شقق للمطلقات والأرامل



أهم شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2022 التي يجب أن تتحلي بها ما يلي:

1- يجب أن تكوني مصرية الجنسية.

2- لا يقل عمركِ عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام.

3- أن تمتلكي من صافي الدخل الشهري 1500ج كحد أدنى.

4- التأكد بأنك أحد الأشخاص منخفضي الدخل، ولا يزيد مصدر دخلك عن 72 ألف سنويًا.

5- لا يتم حجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد.

6- ألا تكون قد حصلت على قرض من أحد البنوك لسداد سعر الوحدة.

7- يجب أن تكوني من نفس المحافظة التي قدمتِ على الوحدة فيها.

8- ألا يكون لكِ مسكنًا بالملك أو بالميراث الشرعي.

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أماكن الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3



وحدات سكنية للتسليم الفوري



أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد للوحدات السكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 3”، ستكون في المحافظات والمدن التالية “ الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، اخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة”.

وحدات سكنية تُسلم خلال 18 شهرًا



كما سيتم طرح وحدات سكنية تُسلم خلال 18 شهرًا في مدن “أكتوبر الجديد غرب المطار، جرزا القطوري، العياط بدمنهور”.

أسعار الوحدات السكنية ضمن المبادرة



تتراوح أسعار الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3 ما بين 194 و 310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و 22 ألف جنيه.

الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات السكنية



أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الطرح الجديد للوحدات السكنية يأتي عقب موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية ضمن مباردة سكن لكل المصريين، والتي جاءت لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية.

أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و 18000 جنيه شهريًا للأسرة، تم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطي الدخل.

تم رفع الحد الأقصى للفئة المستحقة لدعم النقدي من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه شهريًا، لتمكين تلك الفئة المستهدفه من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها على 340 ألف جنيه للوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعمًا نقديًا للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.