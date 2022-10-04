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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبات مشددة تواجه عاملا ضرب زوجته حتى الموت في سوهاج

حبس عامل
حبس عامل

جريمة بشعة شهدها أهالي مركز طما بمحافظة سوهاج عقب قيام عامل بقتل زوجته  خنقًا، أثناء مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية القائمة فيما بينهما، حيث تعدى عليها بالضرب ثم خنقها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

فى سياق متصل، تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 26 عامًا- تقيم دائرة المركز" جثة هامدة، ووجود كدمات بالوجه والرقبة.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، و حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

عقوبة الضرب المفضي للموت 

 

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

مركز طما سوهاج الخلافات الأسرية قانون العقوبات الأشغال الشاقة

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