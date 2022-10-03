لقاء ترحيبي لطلاب الفرقة الأولى بكلية الآثار جامعة عين شمس

احتفت كلية الآثار جامعة عين شمس بالطلاب الجدد الوافدين إلى أروقتها، وذلك بعقد اللقاء الترحيبي لطلاب الفرقة الأولى في كلية الآثار.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة؛ والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب؛ وتحت إشراف الدكتور حسام طنطاوي القائم بعمل عميد الكلية ووكيلها لشؤون التعليم والطلاب؛ رغبة في توضيح وحدات الكلية المتباينة، ودورها المهم في مساعدة الطلاب، وتم خلال اللقاء الإجابة على أهم الأسئلة التي تدور بأذهان الطلاب وفتح جسور من التواصل.

وأكد الدكتور حسام طنطاوى على أن الطالب هو محور العملية التعليمية وأن هدف الكلية الأول هو الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب كما حثهم على الإشتراك في أنشطة الكلية المختلفة لما لها من أهمية في صقل شخصية الطالب.

وقام مديرو الوحدات بإلقاء كلمة ترحيبية للطلاب وعرض نبذة مختصرة عن كل وحدة ومهامها وكيفية الاستفادة منها.

وبدأت دكتورة نورا محمد حسين مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات حديثها بالترحيب بالطلاب الجدد متمنية لهم عام دراسي موفق وسعيد .. ثم قامت بتعريف الطلاب بالخدمات التي تقدمها لهم الوحدة بداية من استقبال ملفاتهم وادخال بياناتهم على UMS وإنشاء حسابات لهم على المنصة التي سوف تتيح لهم الخدمات المختلفة من دفع مصروفات وخدمات وإرشاد أكاديمي ونتائج الامتحانات كما أوضحت دور الوحدة في إنشاء ايميلات جامعية للطلاب للاستفادة مما يتيحه الايميل الرسمي من مزايا مختلفة .

وتناول الدكتور محمد إبراهيم مدير وحدة التعليم الإلكتروني من خلال كلمته شرح مختصر ل LMS وكيفية دخول المنصة والوصول إلى الكتاب الإلكتروني والمحاضرات وكل ما يخص كل مقرر من المقررات الدراسية والمميزات التي توفرها المنصة في التعامل بين أستاذ المادة والطالب.

ثم قام الدكتور محمد عبد السلام مدرس بقسم المتاحف والمواقع الأثرية نيابة عن أ.م.د. نوال جابر مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي خلال فاعليات اللقاء الترحيبي بالطلاب الجدد بتوضيح وبيان الدور الفعّال لوحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية، وما تقوم لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الأكاديمية للطلاب ومساعدتهم في اختيار المقررات الدراسية وغيرها من أوجه الاختيار المنوط بالطلاب التفاضل بينها لبلوغهم الإجادة التامة في رحلتهم العلمية بين جنبات كلية الآثار.

ثم تحدثت الدكتورة ايمان نصير عن وحدة التدريب الميداني والعملي و رؤيتها وهدفها و أنواع التدريبات ،وكيفية التقييمات التي تتم للطالب وقت التدريب الميداني، ونبذة عن انجازات الوحدة في العام السابق على مدار العام الدراسي والتدريبات الصيفية.

أردفت الدكتورة رانيا زيدان مدير وحدة ضمان الجودة بالترحيب بالطلاب الجدد، وأكدت على أن رؤية الكلية ورسالتها تنصب على تحقيق الريادة والتميز للكلية، وأن تطبيق نظام الجودة في الكلية يضمن الجودة والتميز، لذا اتخذت وحدة ضمان الجودة شعارا لها وهو الجودة تنمية واستدامة. ويجب أن يتكاتف الجميع لتحقيق هذه الغاية. وأضافت أن كلية الآثار تتميز بإنشاء أقسام وبرامج جديدة تلبي احتياج سوق العمل و على الطالب أن يطلع على دليل الكلية ليتعرف على حقوقه ومهامه وواجباته. وأن يتحلى بالاخلاقيات الحسنة. وأن يشارك في أنشطة الجودة بالكلية.

ثم قامت الدكتورة غادة فايد مدير وحدة القياس والتقويم بتعريف الطلاب الجدد بوحدة القياس والتقويم وأهدافها ومهامها، كما تطرقت سيادتها إلى الحديث عن أنواع التقييم، وأنواع الأسئلة المختلفة، فضلا عن توضيح المعايير التي تتبعها كلية الآثار في وضع الامتحانات الدراسية، مشيرة إلى أن الكلية ستبدأ هذا العام في تفعيل بنوك الأسئلة والتصحيح الإلكتروني للاختبارات بما يضمن العدالة والشفافية.

وتناولت في كلمتها كمدير وحدة محو الأمية وتعليم الكبار التعريف بمشروع محو الأمية ، والخدمات التى تقدمها وحدة محو الامية وتعليم الكبار للتيسير على الطلاب لانجاز متطلب التخرج، ومنها اتاحة دليل استرشادي على موقع الكلية والكتب اللازمة ونماذج الاختبارات بصيغة pdf ، ونشر عناوين الإدارات الرئيسية والفرعية، والإجراءات المطلوبة لفتح فصل محو الأمية، وقامت سيادتها بطرح عدد من الأسئلة الشائعة وإجاباتها عن محو الامية كمتطلب للتخرج، وأنهت حديثها بتكريم الطالب/ يوسف أسامه محمد سالم لكونه أول طالب أنهى متطلب محو الأمية بالكلية وذلك بمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية قدرها ألف جنيه مقدمة من وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بكلية الآثار جامعة عين شمس وقد قدم الجائزة للطالب السيد الأستاذ الدكتور /حسام طنطاوي القائم بعمل عميد الكلية ووكيلها لشؤون التعليم والطلاب.