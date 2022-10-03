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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول انتظام الدراسة بجامعة بني سويف الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية
جامعة بني سويف الأهلية

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدماً من الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، حول انتظام الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسى الجديد 2022/2023.

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وأشار التقرير إلى تفقد الدكتور منصور حسن مبانى الجامعة، بحضور عدد من قيادات الجامعة للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، واستقبال الطلاب الجُدد من الدارسين بكليات الجامعة المختلفة، كما تم إطلاق فعاليات الأسبوع التعريفى لطلاب الجامعة، ويشمل تقديم تعريف بالكليات والبرامج الدراسية وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار التقرير إلى أن الفعاليات تضمنت إلقاء كلمات لعمداء الكليات ومُنسقى الكليات والبرامج، كما تم استعراض مواهب عدد من الطلاب في إلقاء الشعر والغناء، كما تم اختيار مُنسقى التواصل من بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والتعريف بالأنشطة الطلابية وخدمات الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأوضح التقرير أن الفعاليات تضمنت إلقاء محاضرات حول الإرشاد النفسى قدمها نُخبة من الأساتذة المُتخصصين بكليات الطب حول الفرق بين التعليم ما قبل الجامعى والجامعي ومهارة إدارة الوقت، وإرشاد الطلاب لكيفية التحصيل الجيد لمواد التخصص وتشجعيهم على ممارسة الأنشطة الطلابية، وكذلك تقديم عدة محاضرات حول تعزيز الانتماء للوطن والمحافظة على الأعراف والقيم والتقاليد الجامعية.

ومن جانبهم، وجه الطلاب الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنشاء عدد من الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وفق أحدث النُظم الحديثة بما يضمن إتاحة الفرصة للشباب لتحقيق طموحاتهم الدراسية فى مختلف التخصصات العلمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن جامعة بنى سويف الأهلية تقع على مساحة 42 فدانا، وبتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3 مليارات جنيه، وتضم عدد 11 كلية وتقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي 2022/2023، وطرحت كلية الطب البشري (برنامج الطب والجراحة)، وكلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، كلية العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي)، كلية الهندسة تقدم برنامجي (الطاقة الجديدة والمستدامة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية)، كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي تقدم برامج (الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني، المعلوماتية الطبية)، كلية العلوم (علوم المواد وتكنولوجيا النانو)، كلية الإعلام برنامج (الإنتاج التليفزيوني والسينمائي)، كلية التجارة (برنامج نظم ومعلومات الأعمال)، كلية الآداب تقدم برنامجي (علم النفس الإكلينيكي، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات)، كلية التمريض (برنامج التمريض)، كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة).

جامعة بني سويف الأهلية
جامعة بني سويف الأهلية
جامعة بني سويف الأهلية
جامعة بني سويف الأهلية
جامعة بني سويف الأهلية
جامعة بني سويف الأهلية
الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية انتظام الدراسة جامعة بني سويف الأهلية Jobs Education

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