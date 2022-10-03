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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التغيرات المناخية وآثارها على الثروة السمكية.. دورات بمعهد صحة الحيوان

صدى البلد

صرح الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، بأن المعهد نفذ سلسلة من الدورات وورش العمل في مجال تأثير التغيرات المناخية علي قطاع الثروة الحيوانية بأكمله بعنوان ​"التغيرات المناخية وأثارها على الثروة السمكية "  في محافظة الاسكندرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالاسكندرية وكلية الطب البيطري جامعة الاسكندرية في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الزراعه لبلورة الدور المجتمعي والتنويري وإلقاء الضوء علي المشاكل المجتمعية والحياتيه والعمل علي ايجاد حلول والتكيف وايجاد سبل تنفيذية لمجابهة اثار هذه التغيرات وسيواصل المعهد وفروعه في الفترة القادمة بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة في تنفيذ باقي سلسلة الدورات وورش العمل 

يأتي ذلك بناء علي توجيهات السيد القصير- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواصل المجتمعي والدور التنويري لوزارة الزراعة ومؤسساتها وتحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

صحة الحيوان التغيرات المناخية الثروة السمكية البحوث الزراعية

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