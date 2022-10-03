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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش يدعو القادة المشاركين في "COP27" لإثبات أن العمل المناخي له أولوية قصوى

صدى البلد

 دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، قادة العالم إلى انتهاز الفرصة التي يتيحها انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 (COP27) في شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل لتأكيد التزامهم بالعمل المناخي.

كما حث جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، القادة إلى ضرورة توجيه رسالة للعالم، خلال مشاركتهم في مؤتمر (COP27) بالإجراءات المناخية التي سيتخذونها على المستويين الدولي والمحلي.

وأكد الأمين العام على ضرورة أن يثبت قادة العالم من خلال حضورهم ومشاركتهم الفعالة في هذا المؤتمر أن العمل المناخي يمثل الأولوية العالمية القصوى في الوقت الراهن.

وأضاف أن هذا المؤتمر هو المكان المناسب لجميع البلدان، بقيادة مجموعة العشرين، للتأكيد على تضامنها في هذه المعركة المناخية.

ونبه جوتيريش إلى أن هناك جهدًا كبيرًا ينتظر الدول لمواجهة تأثيرات المناخ التي نراها في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المياه تغمر ثلث مساحة باكستان، كما شهدت أوروبا فصل صيف يعد الأشد حرارة منذ 500 عام، وفي الولايات المتحدة وجه إعصار إيان رسالة تذكير قاسية بأنه لا يوجد بلد ولا اقتصاد في مأمن من أزمة المناخ.
 

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