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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين ضُبطا متلبسين بـ 9 كيلو حشيش في الشروق

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازتهما 9 كيلو من مخدر الحشيش أثناء مرورهم بسيارة ملاكي في مدينة الشروق.

 نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما 9 كيلو جرام من مخدر الحشيش في الشروق.

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تأمين الطرق والمنافذ

وكشفت التحريات، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة الغربية حال استقلالها سيارة "ملاكى" ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام  مبلغ مالى.

تسهيل الاتصال بعملائهما

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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