عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حاكم ولاية نيو ساوث ويلز تستقبل القنصل العام المصري في سيدني

حاكم ولاية نيو ساوث
حاكم ولاية "نيو ساوث ويلز" تستقبل القنصل العام لمصر

استقبلت مارجريت بيزلى، حاكم ولاية "نيو ساوث ويلز"، السفير محمد خليل، قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني وقرينته.

واستهلت حاكم الولاية المقابلة بالترحيب بالقنصل العام وتهنئته على توليه مهام منصبه، معربة عن أملها في تعزيز التعاون بين الولاية والقنصلية العامة بسيدني للارتقاء بالعلاقات مع مصر، مُتمنية له النجاح في مهمته قنصلاً عاماً بسيدني. كما أشارت إلى اعتزازها بدور الجالية المصرية بأستراليا في إثراء الحياة السياسية، مُستعرضة أسماء عدد ممن تقلدوا مناصب وزارية وبرلمانية وثقافية.

ومن جانبه، أكد القنصل العام المصري على الدور الفعّال للجالية المصرية وكذا أهمية دعم وتعزيز العلاقات بين القنصلية العامة وولاية "نيو ساوث ويلز" في مختلف المجالات، مٌشيراً إلى إيجابية وودية العلاقات والتي عكستها اللقاءات التي أجراها مع عدد من المسئولين الاستراليين، مستعرضاً آفاق التعاون المتاحة في مختلف المجالات التجارية والثقافية والتعليمية وجذب السياحة الأسترالية إلى مصر، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير واستضافة جامعة سيدني لمعرض رمسيس الثاني والقطع الذهبية المنتظر خلال عام 2023.

مصر المتحف المصري المتحف المصري الكبير الحياة السياسية ولاية نيو ساوث ويلز نيو ساوث ويلز الجالية المصرية ولاية نيو ساوث السفير محمد خليل القنصل العام لجمهورية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

مسير الحي يتلاقى.. بنتها ضاعت من 45 سنة ولقيتها على فيسبوك

يرفعون الأسعار.. رئيس رابطة تجار السيارات ينصح المواطنين: بلاش تشتروا من الجشعين

الأعلى في تاريخ الكرة المصرية.. تفاصيل عقوبة فيوتشر لـ جنش ورفعت

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يلتقي نظيره الكونغولي على هامش الاجتماع التحضيري لمؤتمر المناخ في كينشاسا

استعدادا لمؤتمر COP27.. لقاءات مكثفة لوزيرالخارجية مع مسئولي الدول الفاعلة بالعمل المناخي

شكري ونظيره اليوناني: حكومة الدبيبة لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية

قنصل مصر في هيوستن: لن ندخر جهدًا لتنمية العلاقات مع أمريكا

شكرى: يجب تحلي المشاركين بمؤتمر شرم الشيخ بروح المسئولية الجماعية وتنحية المصالح الضيقة

الجانب الأوروبي يعلن دعم جهود مصر الخاصة بالتحضيرات الموضوعية والتنظيمية لمؤتمر المناخ

شكري: ألمانيا شريك سياسي واقتصادي مهم لـ مصر

مصر تنجح في الفوز بانتخابات مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني عن الفئة الثانية

ترشيحاتنا

شكري يركز الضوء على الأطراف الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ وتحدياته

أهانت الرجل المصري وتنمرت عليه.. هل تواجه هبة قطب عقوبة الحبس والغرامة؟

ممنوع الشكوى على السوشيال ميديا.. مدرسة خاصة بالإسماعيلية تهدد أولياء الأمور

البيت الأبيض: لا مؤشرات على نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

مساعد وزير الخارجية يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية

رئيس بيلاروس يعلن مشاركة بلاده في حرب روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المصرية سارة صبري.. شركة "بلو أورجن" تثير الجدل برحلة جديدة للفضاء

دراسة تكشف عن نوعية أطعمة نتناولها يوميا تسبب السرطان

بعد تعرضها للتحرش.. أجمل إطلالات ريهام عبد الغفور| اعرف الحكاية

شاهد.. بطل صيني ينقذ طفلا قبل سقوطه من الطابق السابع

فيديو

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

عالم مجنون| وفاة طفل بسبب تيك توك ما القصة؟.. فيديو جراف

نداء شرارة: تشرفت بتمثيل الأردن في بلدي الثاني مصر أمام الرئيس

بكرة تشوفوا .. الرئيس السيسي: سنتجاوز الظروف الصعبة بفضل الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ