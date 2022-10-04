حاكم ولاية نيو ساوث ويلز تستقبل القنصل العام المصري في سيدني

استقبلت مارجريت بيزلى، حاكم ولاية "نيو ساوث ويلز"، السفير محمد خليل، قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني وقرينته.



واستهلت حاكم الولاية المقابلة بالترحيب بالقنصل العام وتهنئته على توليه مهام منصبه، معربة عن أملها في تعزيز التعاون بين الولاية والقنصلية العامة بسيدني للارتقاء بالعلاقات مع مصر، مُتمنية له النجاح في مهمته قنصلاً عاماً بسيدني. كما أشارت إلى اعتزازها بدور الجالية المصرية بأستراليا في إثراء الحياة السياسية، مُستعرضة أسماء عدد ممن تقلدوا مناصب وزارية وبرلمانية وثقافية.



ومن جانبه، أكد القنصل العام المصري على الدور الفعّال للجالية المصرية وكذا أهمية دعم وتعزيز العلاقات بين القنصلية العامة وولاية "نيو ساوث ويلز" في مختلف المجالات، مٌشيراً إلى إيجابية وودية العلاقات والتي عكستها اللقاءات التي أجراها مع عدد من المسئولين الاستراليين، مستعرضاً آفاق التعاون المتاحة في مختلف المجالات التجارية والثقافية والتعليمية وجذب السياحة الأسترالية إلى مصر، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير واستضافة جامعة سيدني لمعرض رمسيس الثاني والقطع الذهبية المنتظر خلال عام 2023.