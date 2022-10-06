أحمد سمير فرج: ميركاتو الإسماعيلي "جيد" لكن الأهم الالتزام بالوعود.. فيديو



أكد أحمد سمير فرج، نجم الإسماعيلي السابق، ومحلل قناة ETC، أنه متفائل بتقديم الإسماعيلي أداء جيد في الدوري المصري الموسم المقبل.

وتابع سمير فرج، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،متفائلين بتقديم النادي الإسماعيلي أداء جيد والنادي في حالة صعبة لأنه لا يتمكن من مواكبة التطور الاقتصادي في كرة القدم المصرية.

تعاقدات الاسماعيلي..

وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق، كنت موجود في تعاقدات النادي الإسماعيلي ثم عملت في الجهاز الفني للكابتن محمد إبراهيم، سيكون هناك لي دور خلال الفترة المقبلة في أحد أندية الدوري الممتاز سواء على المستوى الفني أو الإداري.



وأتم ،ميركاتو الإسماعيلي جيد جدًا في الوقت الحالي لكن الأهم توفير الأموال والالتزام بالوعود وصرف مستحقات اللاعبين.