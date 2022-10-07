أستاذ اقتصاد: سيناء تجني عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة.. فيديو

أكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، أن تشجيع الاستثمارات المحلية من خلال إعفاءات ضريية يساهم في اقبال الاستثمارات في سيناء.



وقال ماجد عبد العظيم ، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن التعليم الفني والمهني حظى بأهتمام خاص من الدولة المصرية

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن سيناء تجني عوائد الأمن والإستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة وتستعد لاستقبال العالم

لتنمية سيناء

وأشار ماجد عبد العظيم إلى أن شبكة الطرق والكباري في سيناء تعزز من فرص الإٍتثمار بسيناء

