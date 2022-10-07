حبست جثتها في المرحاض 5 سنوات.. حكم مشدد لقاتلة ابنتها في الكويت

اسدلت المحكمة الاستئنافية في الكويت، الستار على واحدة من أكثر الجرائم التي هزت الشارع الكويتي، بعد الحكم على المتهمة بقتل ابنتها بالحبس المؤبد "مدى الحياة"، تأييدا لحكم محكمة الجنايات.

ولم تستجب المحكمة لطلبات المتهمة بقتل ابنتها في جريمة السالمية الشهيرة، بعد أن حبستها في المرحاض 5 سنوات حتى تحللت جثتها، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية، الخميس.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، الخميس، بمنشورات تعلق على الحكم، وقال النشطاء إن "المحكمة استبدلت حكم الإعدام بالسجن المؤبد حتى يطارد الأم المتهمة الندم طوال حياتها".

وفي 26 مايو، قضت محكمة الجنايات، بالحبس المؤبد "مدى الحياة"، على المواطنة الكويتية المتهمة بقتل ابنتها.

لكن دفاع الأب، المتمثل في المحامية فاطمة الذيبان، قال إنه سيطعن على الحكم بالاستئناف، مطالبا بإعدام المتهمة، وفقا لتقرير سابق لـ"القبس".

تفاصيل مرعبة

تعود تفاصيل القضية التي أثارت ضجة في الشارع الكويتي، إلى أكتوبر 2021، عندما تقدم مواطن كويتي بلاغ الى مخفر شرطة السالمية، وأفاد بأن اخته متوفيه منذ 5 سنوات داخل الشقة، ولم يتم دفنها أو إبلاغ السلطات عنها، وأن والدته البالغة من العمر 50 عاما متحفظة على الجثة، وفقا لما ذكرته "القبس" وقتها.

وانتقل رجال الأمن إلى الشقة السكنية، وعثروا على جثة الفتاة عبارة عن "هيكل عظمي"، وتبين أن الأم المتهمة احتفظت بالجثة داخل "المرحاض"، لمدة ٥ سنوات كاملة.

وبعد موت ابنتها، قامت الأم بإغلاق منافذ التكييف المركزي داخل الشقة بـ"نايلون" حتى لا تتسرب الرائحة الكريهة لباقي سكان البناية، كما قامت الأم بتركيب وحدات تكييف عديدة داخل أرجاء الشقة حتى توفر نظاما جيدا للتهوية، ومنعا لتسرب رائحة الجثة، وفقا لملابسات الواقعة.

وتم اكتشاف أن الجزء الذي كانت تقيم فيه الابنة المتوفية من الشقة، وهو عبارة عن غرفة صغيرة وحمام، تم إغلاقه بقواطع خشبية محكمة جدا من الصعب فتحها، وتبين أن ذلك الجزء لم يتم فتحه منذ عدة سنوات، وممتلئ بالأتربة، كما يعاني من الإهمال وعدم النظافة.

وخلال التحقيقات معها، أنكرت المتهمة التهم المسندة إليها، وأكدت أنها "لم تقصد قتل ابنتها بل كانت تقصد حبسها للسيطرة عليها".

وقالت المتهمة خلال التحقيقات: "لم أقتل ابنتي، وكل ما في الأمر أنني منعتها من الخروج، وتبين لي بعدها أنها امتنعت عن الأكل ثم ماتت".

وعن سبب بقاء ترك جثة ابنتها تتحلل طوال هذه السنوات، قالت" في اليوم الذي ماتت فيه ابنتي، كانت هناك قضية شهيرة هزت الكويت، وتتمثل في قيام خادمة بقتل ابنة مخدومها، وخفت أن يكون مصيري كهذه القضية وأن يشتهر الأمر ويتم إيداعي في السجن"، وفقا لما ذكرته "القبس" وقتها.