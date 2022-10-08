استشاري نفسي: لأول مرة تكون لدينا خطة واضحة المعالم للعام الدراسي

قال الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي، إنه لأول مرة تكون هناك خطة واضحة المعالم للعام الدراسي.



وأضاف الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي، خلال استضافته ببرنامج "أمر واقع"، تقديم الإعلامي "أشرف الحجار"، المُذاع عبر فضائية"صدى البلد 2"،: "ما يطمئن أولياء الأمور هو السير على خطة واضحة، وهو ما فعله وزير التربية والتعليم وأعلن عنه".

وأشار: "حالة الفزع من التعليم عندنا حالة يكتنفها الخوف من الفشل، لذلك يحتاج أولياء الأمور للاطمئنان لنجاح أولادهم"، موضحا: "نحتاج لتعليم ابنائنا كيف يتعلمون، وخطة وزير التربية والتعليم مطمئنة".