في عيد ميلاد روبي.. أهلها قاطعوها بسبب أعمالها.. وندمت على هذا الفيلم

تحتفل اليوم الفنانة روبي بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من ابرز الفنانات المتواجدات على الساحة الفنية حالياً .

روبي اسمها الحقيقي رانيا محمد حسين توفيق ، وقد استعانت بهذا الاسم بناء علي نصيحة الفنان الكبير يوسف شاهين .

روبي

ولدت روبي في عام 1981، ودخلت المجال الفني كممثلة في البداية من خلال فيلمي فيلم ثقافي وسكوت ح نصور.

حصدت روبي على الشهرة الكبيرة حين عندما سجلت عدة أغاني مصورة مع المخرج شريف صبري، والتي كان أولها إنت عارف ليه ، والتى لاقت نجاحاً وانتقادا فى الوقت ذاته لظهورها ببدلة رقص.

كما أنتج لها شريف صبري كذلك فيلم 7 ورقات كوتشينة الذي قامت ببطولته في عام 2004، ومن ثم ثم ابتعدت عن التمثيل لفترة لتعود بشكل جديد ومختلف من خلال أفلام سينمائية مثل الوعد، الشوق، الحرامي والعبيط ، كما قدمت اعمال هانة فى التليفزيون مثل بدون ذكر أسماء، سجن النسا.

كشفت روبي انها لديها 7 شقيقات لوالدتها الا انهم جميعهم قاطعوها بسبب ما كانت تقدمه في بداية مشوارها الفني، حتى قررت أن تغير من مسارها.

روبي تندم على حملة فرعون :

تحدثت روبي قبل ذلك عن أعمالها الفنية مؤكدة انها لم تندم على أي عمل أو شيء قدمته سوى عمل واحد فقط.

ندمت روبي على مشاركتها في فيلم “حملة فرعون” مع عمرو سعد وقالت نصًا “الفيلم دة انا مبحبوش” .

وعن أسباب ذلك قالت روبي: انها عانت جدًا في تصوير الفيلم وتدربت كثيرًا على الأكشن، حيث قالت: طلعت جبال ونزلت عمارات واتسلقت عمارة على الحبل بس ملقتش رد فعل .. مش بحب الفيلم دة ".

روبي

روبي تتعرض للتحرش :

وذكرت روبي فى أحد البرامج انها تعرضها للتحرش وقالت :" طول عمري عندي عجلة، ومهتمة بشراء أحدث العجلات التي تأتى لمصر، وفى يوم كنت اسير بالدراجة، بمنطقة مصر الجديدة، وتم مشاهدة عامل نظافة، فنظرت له بـ ابتسامة، كنوع من العطف، وليس أكثر".

روبي

تزوجت الفنانة روبي مرة واحدة من المخرج سامح عبد العزيز ، وانجبت منه ابنتها الوحيدة طيبة .

وتحدث روبي عن علاقتها بابنتها قائلة : "طيبة بنتي عندها 7 سنين، وأنا اللي اخترت اسمها وصليت استخارة قبل ما اسميها ودي كانت أول مرة في حياتي أعمل استخارة لأني في الأول كنت عايزة اسميها تحية، لكن الناس فضلت تتريق عليا بسبب اسم تحية".

وأشارت: "بنتي علمتني حاجات كتير منها أني ابقى مسؤولة أكثر وأصون لساني لأني ساعات بشتم، لكن هي علمتني الأدب".