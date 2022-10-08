هشام آمنة: 112 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" خلال 25 أسبوعًا

تكثيف تواجد سيارات المبادرة فى الأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجا مع بداية دخول المدارس لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المشرفين على توزيع سيارات مبادرة " سند الخير" فى المحافظات التي اطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بتركيز تواجدها خلال الفترة القادمة فى الأحياء الشعبية و المناطق الأكثر احتياجا لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية ، بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد ، مشيرا الى أن المبادرة حققت مبيعات تقدر ب 112مليون جنيه حتى الأسبوع الخامس والعشرين.

و أوضح اللواء هشام آمنه أن المبادرة التى أطلقتها الوزارة في شهر مارس الماضى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تكاتف كل جهود الدولة لدعم المواطنين فى المناطق الشعبية و الأكثر احتياجا و توفير احتياجاتهم الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية ، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن المبادرة طافت بـ12 محافظة من محافظات الجمهورية في الأسبوع الخامس والعشرين من خلال 73 سيارة ، تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% ، حيث انطلقت 50 سيارة بمناطق و أحياء محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ والدقهلية بواقع 10 سيارات فى كل محافظة من المحافظات المشار إليها ، وأيضا طافت 5 سيارات في محافظات أسيوط والاسماعيلية ، و 4 سيارات في كل من محافظة قنا والمنيا، و 3 سيارات في محافظة أسوان و عدد سيارة واحدة في كل من محافظتى الأقصر والغربية لافتا إلى أن حركة البيع بالمحافظات ال 12 ، حققت في الأسبوع الخامس والعشرين من المبادرة حجم مبيعات تجاوز 4 ملايين جنية موزعة على السلع الغذائية المختلفة ، و كانت اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة والدواجن والأسماك هى الأكثر إقبالا من المواطنين .

وأكد الوزير أن نجاح "سند الخير" في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسى في استمرار المبادرة حتى نهاية العام الحالى ، لتحقيق الهدف المنشود منها ، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى ، و تحقيق استراتيجية مصر 2030 ، و المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و مستهدفاتها فى القضاء على الفقر والجوع و الحفاظ على الصحة الجيدة للمصريين ، كما أن تلك المبادرة تسهم فى تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة ، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف ، ويأتي ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة و نصف الجملة فى مبادرة سند الخير ، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأشار اللواء هشام آمنة أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها فى باقي المحافظات المستهدفة خلال الأسابيع القادمة لتغطية أكبر قدر من الاحياء و القرى خاصة الأكثر احتياجاً ، خاصة فى المواسم التى يزيد فيها الاقبال من المواطنين مثل موسم دخول المدارس حيث يتم توفير كل أنواع البقالة والمصنعات الغذائية بأسعار مخفضة .

وأضاف " آمنة " أن مبادرة " سند الخير " شهدت إقبالا كبيراً وترحيباً من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها ، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة ، كما وجه المواطنون الشكر للسيد رئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً .

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