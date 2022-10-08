ميلان يفوز على يوفينتوس بهدفين في الدوري الإيطالي

نجح فريق إي سي ميلان، في الفوز على نظيره يوفينتوس بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء الهدف الأول عن طريق توموري في الدقيقة 45+1.

ثم جاء الهدف الثاني عن طريق براهيما دياز في الدقيقة 54.

وجاء تشكيل إي سي ميلان كالتالي:

تاتاروسانو، كالولو، جابيا، توموري، ثيو هيرنانديز، تونالي، بن ناصر، بوبيجا، إبراهيم دياز، رفائيل لياو، جيرو.

بينما أعلن ماسميليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفينتوس، تشكيل فريقه أمام ميلان، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

تشيزني، دانيلو، بونوتشي، بريمر، أليكس ساندرو، كوادرادو، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش، فلاهوفيتش، ميليك.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة، فيما يحتل فريق يوفنتوس المركز الثامن برصيد 13 نقطة.