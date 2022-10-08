في غياب ميسي.. باريس سان جيرمان يتعادل سلبياً مع ريمس بالدوري الفرنسي

انتهت مباراة باريس سان جيرمان وريمس، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وشهدت الدقيقة 41 حصول راموس على بطاقة حمراء.

وشهد التشكيل تواجد الفرنسي كيليان مبابي في قيادة خط الهجوم، بينما تواجد البرازيلي نيمار دا سليفا على مقاعد البدلاء، بينما يغيب ميسي للإصابة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: راموس ، ماركينيوس ، دانيلو ، موكيلي

خط الوسط: فيراتي ، رويز ، بيرنات

خط الهجوم: سولير ، مبابي ، سارابيا.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق ريمس المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.