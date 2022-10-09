إصابات جدري القردة في أمريكا تتجاوز 26 ألف حالة مؤكدة

ذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، أن حصيلة عدد حالات الإصابة بجدري القردة بلغت 26 ألفاً و577 حالة في مختلف الولايات الأمريكية.

وأضاف المركز- في بيان، اليوم /الأحد/- أن ذروة حالات الإصابة بلغت 139ر5 في ولاية كاليفورينا وحدها، وتلتها ولاية نيويورك التي سجلت إجمالي 984ر3 حالة إصابة، ثم ولاية فلوريدا بعدد 572ر2 حالة، وتلتها ولاية تكساس بإجمالي 410ر2 حالة، وتلتها ولاية جورجيا بإجمالي 839ر1 حالة.

وكان مركز الأمراض الأمريكي قد نشر بيانا عن إجمالي توزيع الجرعات الأولى والثانية من تطعيمات مكافحة انتشار جدري القردة، ذكر فيه أنه تم توزيع 552ر873 جرعة لمكافحة انتشار المرض، مشيرا إلى أن التطعيمات شملت من هم فوق الـ 18 عاما.