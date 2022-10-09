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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يفوز على قطور 4 - 0 وديا

صدى البلد

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز ٤-٠ على ضيفه فريق قطور في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي في إطار تحضيرات بيراميدز لخوض مباراة إياب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام هلال الساحل السوداني.

سجل رباعية بيراميدز في اللقاء، إسلام عيسى ٣ أهداف هاتريك، في الشوط الأول. ودودو الجباس هدف في الشوط الثاني.

تشكيل بيراميدز لمواجهة قطور وديا

خاض بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم:


حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: محمد صادق - إبراهيم توريه - محمود صابر - إسلام عيسى - مصطفى فتحي

خط الهجوم: دودو الجباس

وشهدت المباراة، المشاركة الأولى لإبراهيم عادل وفخري لاكاي بعد تعافيهما من الإصابة في عضلات البطن، وشاركا لمدة ١٥ دقيقة في الشوط الثاني، كما شارك الثنائي يوسف نادر وكريم الطيب.

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