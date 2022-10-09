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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين فيوتشر وكالون إف سي بالكونفدرالية

فيوتشر
فيوتشر

انتهى الشوط الأول بين فريق كالون إف سي بطل سيراليون وفيوتشر بالتعادل السلبى، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب سامويل كانيون دو ضمن ذهاب منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يخوض فيوتشر ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية ضد كالون السيراليوني بصفقاته الجديدة في التشكيل الأساسي.

ويبدأ مهند لاشين القادم من طلائع الجيش، وأحمد يحيى من الاتحاد السكندري، وعلي زعزع من الجونة.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق - سعد سمير - جوزيف جوناثان - عمر كمال

خط الوسط: مهند لاشين - كريم نيدفيد - غنام محمد - أيمن الصفاقسي - علي زعزع

خط الهجوم: مروان محسن

البدلاء: علي أحمد - ناصر ماهر - مصطفى بدري - محمد علي - هشام حافظ - محمود مرعي - طارق عبد الحميد - محمد رضا "بوبو" - أحمد عاطف

وتأهل فيوتشر إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بول جينجا الأوغندي بمجموع المباراتين 1-0.
 

كالون إف سي كأس الكونفدرالية الإفريقية طلائع الجيش هند لاشين بول جينجا الأوغندي

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