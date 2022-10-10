عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال عبد الحميد: انتقادات نداي مبالغ فيها.. وهذه حقيقة أزمة إمام عاشور

الزمالك ضد فلامبو
الزمالك ضد فلامبو

تحدث جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك عن مباراة الزمالك ضد فلامبو والانتقادات التي واجهها الوافد الجديد إبراهيما نداي بسبب إهدار الفرص.

وقال عبد الحميد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "استحوذنا بنسبة كبيرة ولكن الاستحواذ ليس كل شيء وليس هو ما يجلب الفوز".

وأضاف "أذكركم بمباراة بيراميدز في الدوري، استحوذ الخصم كثيرا وفزنا وكانت من أهم محطات الفوز بالدوري".

وأوضح "كان من الممكن أن نسجل أكثر ولكن لن ألوم اللاعبين على غياب التوفيق".
وتابع عبد الحميد "تعاقدنا مع صفقات مميزة. أقول لمن ينتقد إبراهيما نداي من جماهير الزمالك إنه وصل كثيرا للمرمى اليوم ولعب بشكل إيجابي".

وواصل "أيضا شباب الزمالك الآن أصبحوا من النجوم. لولا هؤلاء الشباب ربما ما كان الزمالك ليتمكن من استكمال مشواره في البطولات التي فاز بها".

وعن غياب إمام عاشور عن المباراة أوضح "لا توجد أي مشكلة أو أمور خاطئة معه. من الممكن أن يكون المدرب يريد تجربة محمد أشرف روقا أو منح الفرصة للاعبين بصورة عامة".

وفاز الزمالك على فلامبو بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جمال عبد الحميد الزمالك ة الزمالك ضد فلامبو د إبراهيما نداي امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والترجي 28-24 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

شاهد أول تعليق من البرازيلي سافيو بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

أبواب الخير مغلقة عليك .. علي جمعة: إذا ظهرت 3 علامات

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (1-0) في دوري أبطال إفريقيا

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

بعد واقعة عروس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات عقوبة ضرب الزوجة.. مشروع قانون

ترشيحاتنا

جوجل يحتفل بـ عالم الآثار المصري مصطفى العبادي في ذكرى ميلاده

في لحظة لعب.. طفل يفقد حياته والجاني لعبة الثور

حتشربوا وتتجوز .. حكاية أغلى نوع لاتيه في الأسواق

حرض مراتي على الطلاق واتجوزها عرفي... نهاية مأساوية لطالب في الإسكندرية

ضربها بـ النار| قصة عاطل بالبحيرة تخلص من أمه إرضاءً لزوجته فكانت هذه نهايته

جمال عبد الحميد: انتقادات نداي مبالغ فيها.. وهذه حقيقة أزمة إمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذري الإفراط في تناولها .. أطعمة قاتلة تزيد مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية

بدون بطانة..هيفاء وهبي تثير الجدل باطلالة جريئة |شاهد

نشرة المرأة.. أعراض صادمة لمرض دينا حايك و فضيحة في الشارع.. صور تكشف تفاصيل الاعتداء على عروس الإسماعيلية.. شاهد

فخورة بخالتي.. 5 إطلالات لابنة شقيقة إلهام شاهين| ممثلة جديدة

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ