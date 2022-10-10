منطقة شمال سيناء الأزهرية تحتفل بـ المولد النبوي وانتصارات أكتوبر

نظمت منطقة شمال سيناء الازهريه حفل بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة ،وذكري المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين ٢٠٢٢/١٠/١٠ بقاعة جمعية رعاية الطلاب بالعريش .. بحضور فضيلة الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية ، والدكتور جمال سلامة مدير التعليم الاعدادي والثانوي ، على غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء ، واحمد سلام مدير جمعية رعاية الطلبة بالعريش ، والشيخ حسن المعلاوى مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ شمال سيناء ، وحامد عبدالعال مدير إدارة رعاية الطلاب ، وبحضور لفيف من العاملين بالازهر والسادة الاخصائيين الاجتماعية وطلاب وطالبات الأزهر الشريف.



المولد النبوي

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ، ثم خير الكلام القرآن الكريم للطالب عبدالله محمد ، وكلمة فضيلة الشيخ / محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية رحب فيها بالضيوف وتحدث عن ذكري المولد النبوي الشريف و انتصارات أكتوبر.

وقال فضيلة الشيخ حسن المعلاوى تحدث فيها عن دور الأزهر في حرب أكتوبر ، وتفضل الشيخ رمضان جودة الواعظ بالأزهر بتقديم الابتهالات.

وقدم بعض الطلاب والطالبات عروضا وفقرات فنية جماعية وفردية.



