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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منطقة شمال سيناء الأزهرية تحتفل بـ المولد النبوي وانتصارات أكتوبر

الاحتفال بذكرى انتصارات
الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بازهر سيناء

نظمت منطقة شمال سيناء الازهريه حفل بمناسبة  انتصارات أكتوبر المجيدة ،وذكري المولد النبوي الشريف اليوم الاثنين  ٢٠٢٢/١٠/١٠ بقاعة جمعية رعاية الطلاب بالعريش .. بحضور  فضيلة الشيخ  محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية  ، والدكتور  جمال سلامة مدير التعليم الاعدادي والثانوي ،  على غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء ، واحمد سلام مدير جمعية رعاية الطلبة بالعريش ، والشيخ  حسن المعلاوى مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ شمال سيناء ،  وحامد عبدالعال مدير إدارة رعاية الطلاب ، وبحضور لفيف من العاملين بالازهر والسادة الاخصائيين الاجتماعية وطلاب وطالبات الأزهر الشريف.
 

المولد النبوي

 

بدأ  الحفل بالسلام الجمهوري  ، ثم خير الكلام القرآن الكريم للطالب عبدالله محمد  ،  وكلمة فضيلة الشيخ / محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية  رحب فيها بالضيوف وتحدث عن ذكري المولد النبوي الشريف و  انتصارات أكتوبر.

 وقال  فضيلة الشيخ حسن المعلاوى  تحدث فيها عن دور الأزهر في حرب أكتوبر ، وتفضل الشيخ رمضان جودة الواعظ بالأزهر بتقديم الابتهالات.

وقدم بعض الطلاب والطالبات عروضا وفقرات فنية جماعية وفردية.

 

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