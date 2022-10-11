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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثمان طالبة السم بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بدفن جثمان طالبة في نهاية العقد الثاني من العُمر، قد لقيت مصرعها؛ إثر تناولها وجبة العشاء دون غسل يديها عقب رش أرجاء منزل أسرتها بسُم الفئران، بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة (ياسمين. ا. ف- 19 سنة- طالبة- وتقيم بناحية أولاد الشيخ دائرة المركز)، مصابة بحالة إعياء، إدعاء تناول مادة سامة، وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال كلًا من: "والدها أبو الحمد. ف. س- 57 سنة- مزارع، والدتها أزهار. ع. م. ا- 52 سنة- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا وضع أبنتهما المذكورة سُم فئران، بأركان المنزل، وتناولها الطعام دون غسل يدها؛ ما نتج عنه إصابتها ووفاتها، ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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