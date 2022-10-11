بالكاجوال.. صبا مبارك تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

شاركت الفنانة صبا مبارك جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت صبا مبارك بإطلالة جذابة بالكاجوال، تاركة خصلات شعرها الكيرلي منسدلة علي كتفها، مما حازت على إعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"، بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".

وشاركت صبا، أيضاً في مسلسل سوتس بالعربي الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة، وتظهر صبا بدور فريدة التي تدير المؤسسة. مسلسل Suits هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.