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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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توك شو

مارك زوكربيرج يحب " البروبجاندا".. ونقص المتابعين "دعاية"

ما سر نقص عدد المتابعين على فيسبوك؟ خبير معلوماتي يجيب| فيديو

فيسبوك
فيسبوك

كشف المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن سبب خسارة مستخدمي فيسبوك آلاف المتابعين خلال لحظات، موضحا أن مارك زوكربيرج يحب "البروبجاندا" بجانب تصفية الحسابات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وقال "طارق"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن هذه الخطوة من فيسبوك ومارك، جاءت عن عمد، ودعاية غير مباشرة، متابعاً : "مارك قاصد ده.. والفيسبوك أكثر منصة شهيرة في العالم".

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن المتابعين لمستخدمي فيسبوك لم يتأثروا بهذه الخطوة التي اتخذها "مارك"، ولكن الأمر جاء لتصفية الحسابات المزيفة.

بروبجاندا.. الأمر عن عمد

وأكد المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هناك تحديثات في شركة ميتا، في جميع منصاتها، وتحديث فيسبوك يقتصر على المتابعين، مضيفًا أن مارك زوكربيرج يحب "البروبجاندا" وهذا الأمر عن عمد، ودعاية غير مباشرة.

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