برلمانية تتقدم بطلب إلى وزيري الري والبيئة بشأن عوامة الزمالك الغارقة

حفاظا على المظهر الحضاري..

تقدمت النائبة ني نتر الغزاوي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بطلب إلي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاتخاذ اللازم بشأن العوامة الغارقة بمنتصف نهر النيل بحي الزمالك.

وأوضحت ني نتر خلال الطلب المقدم، أن العوامة الغارقة بمنتصف نهر النيل بحي الزمالك موجودة نحو ما يقرب من أسبوعين أو أكثر، والكائنة بشارع ابو الفدا الزمالك أمام فندق أم كلثوم، مشددة علي ضرورة اتخاذ اللازم ذلك حفاظاً علي المظهر الحضاري.

وكانت النائبة ني نتر الغزاوي، قد طالبت بضرورة التوعية بقضية المناخ في جميع مراحل التعليم، بالإضافة إلي وجود مناهج تعليمية بداية من مرحلة التعليم الأساسي لتدريس السلوك الإيجابي نحو البيئة والمناخ بوعي وإدراك وفهم مهم، والحفاظ على الطبيعة فوق سطح كوكب الأرض.

وأوضحت العزاوي، أن هناك سلبيات في قضية التغير المناخي، وهناك ايجابيات أيضاً ويجب أن لا يتم التركيز علي السلبيات فقط، موضحة أنه من إيجابيات التغير المناخي، وجود أشجار بدأت تظهر في الصحراء بسبب الأمطار والفيضانات التي ساعدت في نمو الأشجار في الصحراء.