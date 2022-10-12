عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حفاظا على المظهر الحضاري..

برلمانية تتقدم بطلب إلى وزيري الري والبيئة بشأن عوامة الزمالك الغارقة

النائبة ني نتر الغزاوي
النائبة ني نتر الغزاوي

تقدمت النائبة ني نتر الغزاوي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بطلب إلي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاتخاذ اللازم بشأن العوامة الغارقة بمنتصف نهر النيل بحي الزمالك.

وأوضحت ني نتر خلال الطلب المقدم، أن العوامة الغارقة بمنتصف نهر النيل بحي الزمالك موجودة نحو ما يقرب من أسبوعين أو أكثر، والكائنة بشارع ابو الفدا الزمالك أمام فندق أم كلثوم، مشددة علي ضرورة اتخاذ اللازم ذلك حفاظاً علي المظهر الحضاري.

وكانت النائبة ني نتر الغزاوي، قد طالبت بضرورة التوعية بقضية المناخ في جميع مراحل التعليم، بالإضافة إلي وجود مناهج تعليمية بداية من مرحلة التعليم الأساسي لتدريس السلوك الإيجابي نحو البيئة والمناخ بوعي وإدراك وفهم مهم، والحفاظ على الطبيعة فوق سطح كوكب الأرض.

وأوضحت العزاوي، أن هناك سلبيات في قضية التغير المناخي، وهناك ايجابيات أيضاً ويجب أن لا يتم التركيز علي السلبيات فقط، موضحة أنه من إيجابيات التغير المناخي، وجود أشجار بدأت تظهر في الصحراء بسبب الأمطار والفيضانات التي ساعدت في نمو الأشجار في الصحراء.

مجلس النواب ني نتر الغزاوي بمجلس النواب وزير الموارد المائية العوامة الغارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

تضارب الأقوال.. مفاجأة في واقعة عروس الإسماعيلية تقلب موازين القضية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

الحكومة تحدد حالتين يحظر التصالح معهما في قانون تقنين مخالفات البناء 

للموظفين.. شروط الخروج على المعاش المبكر بعد تجاوز سن الخمسين بقانون الخدمة المدنية

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

ترشيحاتنا

بسبب تصرفات بايدن .. العالم على حافة الإبادة النووية

11 حالة جديدة .. الحكومة تلغي محظورات البناء بالقانون السابق

فضائح كبيرة .. بايدن يعلق على جرائم نجله ومشاكله القانونية

آخر تحديث.. سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-10-2022

هل يحضر بوتين قمة العشرين .. الكرملين يكشف تفاصيل جديدة

للمرة الثانية بجهات الدولة | النيابة الإدارية : انتخابات الموسيقيين بالتصويت الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة البيتزا زى المحلات

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

الأسود يليق بها|ابنة هيفاء وهبي تشبه والدتها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

فيديو

كانت بتهددني .. ماذا قال زوج عروس الإسماعيلية أمام النيابة

تراجع كبير في الذهب اليوم وهذا سعر صرف الدولار بالبنوك

نزلوا عليه بالشومة.. التفاصيل الكاملة لاقتحام ثلاثة طلاب مدرسة وضرب معلم بالإسماعيلية

تفاصيل رحلة عمرة تبدأ من 4400 جنيه للمصريين .. طرق التقديم والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ