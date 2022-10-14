هشام ماجد بصحبة أكرم حسني وشيكو في أحدث ظهور .. شاهد

نشر الفنان هشام ماجد، صورة جديدة لأحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر هشام ماجد عبر خاصية “الاستوري”، بصحبه كل من الفنان أكرم حسني، والفنان شيكو، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وفي سياق آخر شارك الفنان هشام ماجد، في فيلم "بضع ساعات"، والذي من المُقرر عرضه قريبًا في دور العرض.

وتدور أحداثه حول الإنترنت وما يفعله الشباب من خلاله، وما ينتج عنه من علاقات عاطفية بين الشباب في وقت قصير.

ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من: مي عمر، محمد الشرنوبي، هنا الزاهد، أسماء جلال، محمد سلام، خالد أنور، مايان السيد، تأليف محمد صادق، و إخراج عثمان أبو لين.

وأيضًا يشارك هشام ماجد، في فيلم "حاسب تحلم"، و الذي مُقرر أيضًا عرضه قريبًا في السينمات.

وتدور أحداثه حول حقبة المستقبل و مخاطر مواقع التواصل الإجتماعي على أحلام و مستقبل الناس في إطار درامي.

ويشارك في الفيلم كلًا من: أحمد خليل، داليا شوقي، ليلي عز العرب، تأليف محمود ماجد، وإخراج محمد ربيع.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هشام ماجد، في فيلم "حامل اللقب"، و الذي عُرض في فبراير 2022.

وتدور أحداثه حول طبيبة وزوجها لاعب كرة القدم، اللذان يحاولان أن يصبحا أبوين، و بعد محاولات عدة حدث الأمر ولكن بصورة كوميدية غير معقولة ليُعرضهما للعديد من الأحداث الكوميدية.

وشارك في بطولة الفيلم كلًا من: دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، تأليف هشام ماجد، و إخراج هشام فتحي.

