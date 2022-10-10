الكبير كبير.. أكرم حسني برفقة محمد منير عبر انستجرام

نشر الفنان اكرم حسني صورة جديدة برفقة الكينج محمد منير عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلق علي الصورة قائلا: الكبير كبير.. بنحبك يا منير.

يعود النجم أكرم حسني إلى خشبة المسرح من خلال بطولته لمسرحية حتى لا يطير الدكان والتي من المقرر عرضها خلال موسم الرياض، ليستعد النجم للتحضيرات والبروفات للمسرحية في الوقت الذي يتم فيه اختيار باقي فريق العمل.

ويشارك أكرم حسني في بطولة المسرحية النجوم درة زروق، بيومي فؤاد، محمد أنور، إسماعيل فرغلي، وهي قصة وإنتاج أمير طعيمة ومن إخراج محمد أوتاكا.

وتعتبر تلك المشاركة الثانية لأكرم حسني في المسرح، حيث قام ببطولة مسرحية عطل فني " 2020، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، وهي أيضًا تعاونه المسرحي الثاني مع المؤلف أمير طعيمة والمخرج محمد أوتاكا، وقد حققت المسرحية عروضًا كاملة العدد بالمملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض وأيضًا وقت عرضها في جدة وحققت نجاحًا كبيرًا.