عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك المركزى : 132مليون شخص تضرروا من كورونا.. وأزمة أوكرانيا حول العالم

محافظ البنك المركزى
محافظ البنك المركزى

كشفت دينا عبد الفتاح رئيس وكالة العلاقات العامة المسئولة عن تغطية البنك المركزى  تفاصيل ترأس محافظ البنك المركزى الجلسة العامة لمجلسى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى .


وأضافت " عبد الفتاح " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر فضائية dmc  ، أن الجلسة تناولت التحديات العالمة التى تواجه كافة دول العالم خاصة الدول متوسطى  و منخفضة الدخل والتى تأثرت بأزمة كورونا ، الأزمة الروسية الأوكرانية ، التغيرات المناخية والتى تضرر منها 132مليون شخص حول العالم وتقودهم إلى الفقر بحلول 2030  .


وأشارت إلى أن محافظ البنك المركزى خلال جلسته طالب البنك الدولى ، صندوق النقد الدولى بضرورة الالتفات لمتطلبات هذه الدول بما لا يتعارض مع المكتسبات التى حققتها هذه الدول خاصة أن دول الشرق الأوسط تأثرت من الأزمات العالمية وعانت كثيرا حتى نجحت فى تحقيق مكتسبات تنموية فى ظل المتغيرات والأزمات العالمية .


ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولى أطلق مرفق المرونة والاستدامة والذى يعمل على توسيع الحزم التى تقدم لهذه الدول لتمويل الصدمات للدول الأكثر احتياجا مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزى طالب الصندوق بتقديم مزيد من التعهدات لتلبية الطموح العالمى وتوجيه 100 مليار من حقوق السحب الغير مستخدمة للدول الأكثر احتياجا وتوفير الغذاء ، الطاقة  ، ومراجعة ملفات الديون للدول الأكثر تضررا جراء الأزمات الغير مسبوقة التى تعرضت لها دول العالم .

كورونا صندوق النقد الدولى البنك المركزي تفاصيل أزمة كورونا التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو (0-0) في دوري أبطال أفريقيا

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو 1-1 في دوري أبطال إفريقيا

فرج عامر: سبب وحيد لرفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة

ارتفاع غير مسبوق.. مفاجأة في أسعار الذهب و42 جنيها زيادة بعيار 21

مشجع يدعم كهربا بمليون جنيه لتسديد غرامة الزمالك.. اعرف ردَّ نجم الأهلي

لا هتكونى ليا ولا لغيرى.. تفاصيل واقعة تشويه شاب لوجه فتاة بقليوب

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر: تلك المناطق الأكثر تأثرا بموجة التقلبات الجوية

الأهلي بريء .. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا وغرامة الزمالك

ترشيحاتنا

افتتح أهدافه .. إبراهيما نداي يضيف الثاني لـ الزمالك أمام فلامبو

أوكرانيا تقصف منطقة روسية.. وانقطاع الكهرباء بشكل كامل

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس الأسبوع القادم

افتتاح بطولة مصر الدولية السادسة للريشة الطائرة.. صور

بعد هدف زيزو بدقائق .. فلامبو البوروندي يتعادل أمام الزمالك في الشوط الأول

ياسين زكريا يحرز الميدالية الفضية في منافسات التارجت سبرنت ببطولة الرماية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للبيض.. مخاطر غير متوقعة وطرق تجنبها عند تناوله

ازاى تتغدى بـ 10 جنيه .. أكلة سريعة ومغذية

صبحية موتي تيجو قبري.. رسالة مؤثرة من رويدا لزوجها قبل وفاتها بالسرطان

بعد ظهور حالات في لبنان وسوريا.. كيفية الوقاية من مرض الكوليرا

فيديو

منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي بسبب المصروفات.. ٤ شائعات نفتها الحكومة

عمرو مصطفى يطرح أغنيته الجديدة سيبوه.. فيديو

تحذير عاجل من طقس الساعات القادمة | أجواء رعدية .. فيديو

تكلفة العمرة 4400 جنيه .. اعرف الحقيقة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ