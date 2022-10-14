البنك المركزى : 132مليون شخص تضرروا من كورونا.. وأزمة أوكرانيا حول العالم

كشفت دينا عبد الفتاح رئيس وكالة العلاقات العامة المسئولة عن تغطية البنك المركزى تفاصيل ترأس محافظ البنك المركزى الجلسة العامة لمجلسى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى .



وأضافت " عبد الفتاح " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر فضائية dmc ، أن الجلسة تناولت التحديات العالمة التى تواجه كافة دول العالم خاصة الدول متوسطى و منخفضة الدخل والتى تأثرت بأزمة كورونا ، الأزمة الروسية الأوكرانية ، التغيرات المناخية والتى تضرر منها 132مليون شخص حول العالم وتقودهم إلى الفقر بحلول 2030 .



وأشارت إلى أن محافظ البنك المركزى خلال جلسته طالب البنك الدولى ، صندوق النقد الدولى بضرورة الالتفات لمتطلبات هذه الدول بما لا يتعارض مع المكتسبات التى حققتها هذه الدول خاصة أن دول الشرق الأوسط تأثرت من الأزمات العالمية وعانت كثيرا حتى نجحت فى تحقيق مكتسبات تنموية فى ظل المتغيرات والأزمات العالمية .



ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولى أطلق مرفق المرونة والاستدامة والذى يعمل على توسيع الحزم التى تقدم لهذه الدول لتمويل الصدمات للدول الأكثر احتياجا مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزى طالب الصندوق بتقديم مزيد من التعهدات لتلبية الطموح العالمى وتوجيه 100 مليار من حقوق السحب الغير مستخدمة للدول الأكثر احتياجا وتوفير الغذاء ، الطاقة ، ومراجعة ملفات الديون للدول الأكثر تضررا جراء الأزمات الغير مسبوقة التى تعرضت لها دول العالم .