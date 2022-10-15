طريقة عمل كيكة الجزر في البيت.. أحلى من المحلات

كيكة الجزر من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها وشرائها من الكافيهات، فيمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كيكة الجزر في البيت بمذاق لا يقاوم.

مقادير كيكة الجزر



٢ كوب وربع دقيق

باكو بيكنج بودر

نصف كوب سمنة

٣ بيض

باكو فانيليا

كوب سكر بنى

نصف كوب حليب دافئ

ملعقة صغيرة قرفة بودر

٢ ملعقة كبيرة نشا

معلقتين قرفه

٢ جزرة مبشورة

ربع كوب عين جمل

ربع كوب زبيب

(الآيسنج )

كوب سكر بودره

٤ قطع جبنة كريمى

٥معالق حليب سايل



طريقة تحضير كيكة الجزر



فى طبق نضع البيض والسكر والفانيليا ونقلب جيدا بالمضرب اليدوى ثم نضيف سمنة ونقلب والحليب الدافئ ونقلب ونضعه جانبا وفى طبق أخر نضيف الدقيق والقرفة والبيكنج بودر ونقلب ونضعهم على الخليط السائل ونضيف معاهم خليط من المكسرات المتقلب فى النشا والجزرالمبشور ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط متجانس وفى قالب كيك متبطن ومرشوش بالدقيق نضع الخليط وندخله الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تمام التسوية ونضع الآيسنج ونزين بالجزر المبشور وعين الجمل وتقدم و بالهنا والشفا على قلوبكم

( لعمل الآيسنج )

فى طبق نضع السكر البودر والجبنة الكريمى والحليب ونقلب جيدا ...