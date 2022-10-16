سلة الأهلي : خسرنا لقب البطولة العربية بسبب الحكم وأسعار التذاكر .. فيديو

انتقد أحمد الجارحي، المدرب العام لفريق السلة بالنادي الأهلي، اللجنة المنظمة البطولة العربية للسلة، والتى أقيمت بدولة الكويت، بسبب قيمة تذاكر المباراة النهائية بين الأهلي والكويت الكويتي.

وأضاف الجارحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»: تم الإعلان عن إقامة البطولة بحضور مجاني للجماهير قبل أن يتم تحديد سعر للتذكرة بواقع دينارين وارتفع ذلك المبلغ ليصل إلى ثمانية دنانير في نصف النهائي، وفي النهائي قررت اللجنة المنظمة للبطولة رفع سعر التذكرة لتصل إلى 20 دينارا أى ما يعادل 1400 جنية مصري، وهو ما أثر على الأهلي ببسب غياب جماهيرة.

وتابع، أن تلك القرار تسبب في حالة غضب بين جماهير النادي الأهلي، والتي حرصت على حضور كل مباريات فريقها في البطولة منذ إنطلاقها وايضاً حضور في مباراة اليوم رغم ارتفاع سعر التذكرة بعد تدخل رجال الأعمال.

وقال الجارحي، أنه حذر اللجنة المنظمة من تعيين الحكم السعودي الذي أدار المباراة اليوم ببسب قراراته التي كانت عكسيه ضد الأهلي وهو أحد اسباب خسارة الفريق اللقب.